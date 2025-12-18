Attenzione alle Truffe: Falso Sacerdote Scoperto a Turbigo Durante le Festività

Il Sindaco di Turbigo Avverte la Comunità su un Falso Prete in Circolazione: Scopri Tutti i Dettagli Importanti.

In un periodo in cui la comunità si prepara a celebrare il Natale, è emersa una preoccupante notizia che ha colpito i residenti di Turbigo. Il sindaco, Fabrizio Allevi, ha lanciato un avviso alla cittadinanza riguardo a un individuo che si spaccia per Don Matteo, utilizzando la scusa delle benedizioni natalizie per entrare nelle abitazioni e commettere furti.

Questa situazione ha destato allarme tra i membri della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda, che hanno rapidamente preso posizione per chiarire la situazione. In un comunicato ufficiale, hanno sottolineato che nessun sacerdote effettuerà visite a domicilio durante le festività, a meno che non si tratti di persone ammalate, che saranno contattate direttamente per concordare un incontro.

La truffa del falso prete

Il sindaco Allevi ha fatto riferimento a segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno avvistato un uomo che si presentava con abiti religiosi e cercava di entrare nelle case sotto falso pretesto. “È fondamentale che i cittadini siano vigili e non si lascino ingannare da queste persone”, ha affermato il primo cittadino, evidenziando la necessità di segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti, come la Polizia Locale o il numero di emergenza 112.

La risposta della comunità

Il messaggio della Comunità Pastorale è chiaro: in questo periodo di festa, è cruciale mantenere la guardia alta. Non solo per proteggere i propri beni, ma anche per preservare il senso di comunità e sicurezza che caratterizza Turbigo. La popolazione è invitata a mantenere un dialogo aperto e a condividere eventuali esperienze o avvistamenti che possano contribuire a fermare il truffatore.

Un Natale di solidarietà e attenzione

In un contesto in cui le festività dovrebbero essere un momento di gioia e condivisione, è triste vedere come alcune persone possano approfittare della buona fede altrui. Tuttavia, la comunità di Turbigo sta dimostrando una forte coesione. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare la situazione.

È importante ricordare che, oltre alla vigilanza, la solidarietà è un valore fondamentale durante il Natale. Le famiglie sono incoraggiate a rimanere unite e a sostenersi a vicenda, diffondendo un messaggio di amore e pace, contrastando così l’ombra della truffa e dell’inganno.

Raccomandazioni per la comunità

Il consiglio principale per i cittadini di Turbigo è quello di rimanere informati e cauti. Non aprire la porta a sconosciuti che si presentano come religiosi senza aver prima verificato la loro identità. La comunità pastorale e le autorità locali sono disponibili per supportare e assistere in caso di necessità. È fondamentale unirsi per proteggere il proprio quartiere e rendere questo Natale un momento di vera celebrazione e serenità.