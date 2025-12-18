Arrestati quattro cittadini turchi dalla Polizia di Stato per attività terroristiche

Quattro arresti in Italia connessi a un'organizzazione terroristica di origine turca.

Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di quattro cittadini turchi, accusati di far parte di un gruppo criminale attivo in diversi Paesi europei. L’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Milano – Sezione Distrettuale Antiterrorismo, con l’emissione di misure cautelari da parte dei giudici del Tribunale di Milano.

Dettagli sugli arresti

Tra i quattro individui arrestati, uno era già in carcere in base a un mandato di arresto internazionale. Gli altri tre, di cui due sono stati arrestati durante l’operazione, sono accusati di associazione per delinquere con l’aggravante della transnazionalità, oltre a una serie di reati di particolare gravità. Questi includono il traffico internazionale di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidi.

Un’organizzazione ben radicata

L’inchiesta rappresenta una continuazione di operazioni precedenti, eseguite dalla SISCO di Milano e dalla Squadra Mobile di Como, che avevano già portato all’arresto di altri 19 cittadini turchi. Alcuni di questi erano profondamente radicati sul territorio italiano. Al vertice dell’organizzazione si trova un cittadino turco attualmente detenuto, accusato di aver orchestrato attentati sia in Turchia che in Europa.

Le modalità operative

Le indagini hanno coinvolto una serie di attività investigative complesse, tra cui intercettazioni telefoniche, appostamenti e scambi di informazioni con autorità di altri Paesi. Queste operazioni hanno permesso di identificare i quattro nuovi indagati, che avrebbero svolto ruoli operativi all’interno del gruppo criminale, muovendosi tra varie regioni italiane e altri Paesi del continente.

Impatto delle indagini

Il recente intervento ha visto la mobilitazione di circa cinquanta agenti della Polizia, provenienti da diversi reparti, inclusi quelli del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili. Contestualmente agli arresti, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni e in altri luoghi associati agli indagati, a conferma dell’impegno delle forze dell’ordine contro il terrorismo internazionale e la criminalità organizzata.

Questa operazione evidenzia l’importanza di un’azione coordinata a livello internazionale per combattere il fenomeno del terrorismo, che colpisce non solo l’Italia ma anche l’intera Europa. L’attenzione delle autorità rimane alta e proseguiranno le indagini per sradicare tali organizzazioni pericolose.