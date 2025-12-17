Sgombero di 14 Appartamenti in Via Quarti a Milano: Tutto Quello che Devi Sapere

Un'operazione significativa delle forze dell'ordine a Milano ha condotto allo sgombero di 14 appartamenti occupati illegalmente.

Il quartiere di Baggio, a Milano, ha recentemente visto un’operazione di sicurezza su larga scala, attuata dalle forze dell’ordine. Questa iniziativa ha coinvolto diverse istituzioni, mirata a combattere le occupazioni abusive degli alloggi Aler e a migliorare la qualità della vita nella zona.

Un’operazione coordinata

Il blitz ha portato allo sgombero di 14 appartamenti occupati senza titolo legittimo. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno operato in sinergia con il personale di Amsa e Ats. Questa azione coordinata ha avuto come obiettivo il ripristino della legalità e la garanzia della sicurezza nella comunità.

Controlli e risultati

Durante l’operazione, sono stati controllati 628 individui, di cui 289 stranieri e 339 italiani. Tra questi, 14 persone sono state accompagnate in Questura per accertamenti, mentre 2 sono state messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Le forze dell’ordine hanno anche effettuato 15 perquisizioni domiciliari e hanno arrestato 2 individui coinvolti in attività illecite.

Interventi sul territorio

Oltre allo sgombero degli appartamenti, l’operazione ha incluso la rimozione di 12 veicoli privi di assicurazione o di provenienza sospetta. Gli agenti hanno staccato numerosi allacci abusivi alla rete elettrica e del gas, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e garantire la sicurezza pubblica. In totale, Amsa ha rimosso circa 2 tonnellate di rifiuti presenti sul suolo pubblico, migliorando così l’aspetto del quartiere.

Sequestri e sanzioni

Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 14 chili di hashish e 128 grammi di cocaina. Gli agenti hanno rinvenuto armi, beni di lusso, capi di abbigliamento e attrezzature elettroniche di origine illecita, oltre a un ingente quantitativo di denaro contante. La repressione ha coinvolto anche il settore commerciale: 17 esercizi sono stati controllati, con diverse sanzioni elevate per violazioni delle normative.

Un impegno continuo per la sicurezza

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha commentato i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di strategie interforze per garantire un ambiente più sicuro e vivibile. Ha dichiarato che operazioni simili continueranno, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e promuovere la riqualificazione dei quartieri periferici.

Questa azione rappresenta un passo verso un impegno costante per migliorare la vita dei residenti, affrontando le problematiche legate alla marginalità e alla sicurezza. Con il supporto delle istituzioni, i cittadini possono sperare in un futuro più sereno e ordinato nel loro ambiente quotidiano.