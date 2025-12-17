Riapertura di Piazza Quasimodo: Scopri il Nuovo Polo di Socialità a Milano

Piazza Quasimodo riapre le sue porte al pubblico, trasformandosi in un nuovo vivace punto di incontro nel cuore di Milano.

Milano celebra la riapertura di piazza Quasimodo, un intervento di riqualificazione che ha completamente rinnovato questo storico spazio urbano. Situata a pochi passi dal Parco delle Basiliche, la piazza è stata trasformata per diventare un luogo di incontro per residenti e studenti delle scuole vicine, migliorando la vivibilità e l’accoglienza del centro cittadino.

Volti nuovi per un’area dimenticata

La precedente configurazione della piazza era caratterizzata da un uso disordinato come parcheggio. Grazie a un intervento di circa 1,4 milioni di euro, finanziato attraverso gli oneri di urbanizzazione, oggi la piazza presenta un volto completamente diverso. La riqualificazione è stata supervisionata da figure chiave come la vicesindaco Anna Scavuzzo e gli assessori Arianna Censi ed Elena Grandi, i quali hanno sottolineato l’importanza di creare spazi urbani più verdi e accessibili.

Un nuovo spazio pedonale

L’intervento ha comportato la chiusura al traffico di un tratto di piazza tra via San Vito e via Cardinal Caprara, estendendo così l’area pedonale fino al marciapiede di fronte all’Istituto Cattaneo. Questo cambiamento favorisce un maggiore afflusso di persone, trasformando la piazza in un’isola pedonale dove è possibile sostare e socializzare. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi arredi urbani, rastrelliere per biciclette e un sistema di illuminazione moderno, contribuendo a una maggiore sicurezza e vivibilità dell’area.

Un ambiente più verde

Uno degli obiettivi principali della riqualificazione è stato l’incremento delle aree verdi. Sono stati piantati 15 nuovi alberi e sono state create aiuole che arricchiscono il patrimonio arboreo esistente. Questa iniziativa migliora l’estetica della piazza e contribuisce a rendere l’ambiente più ombreggiato e accogliente, invitando così i cittadini a trascorrere più tempo all’aperto.

Interventi complementari al parco delle Basiliche

Oltre ai lavori in piazza, sono stati effettuati miglioramenti anche nelle aree adiacenti del parco delle Basiliche. Qui, le zone dedicate ai cani e ai giochi hanno ricevuto un restyling, garantendo un ambiente più gradevole per le famiglie e i loro animali. L’attenzione al verde e alla cura degli spazi pubblici rappresenta un passo fondamentale verso una città più vivibile.

Un progetto per il futuro

Il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando come piazza Quasimodo si stia trasformando da semplice parcheggio a punto di riferimento per il quartiere e per gli studenti delle scuole secondarie nelle vicinanze. Questa nuova centralità urbana rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio storico di Milano e la creazione di comunità più coese.

La riqualificazione di piazza Quasimodo segna un importante traguardo nella trasformazione del centro di Milano. Non si tratta solo di un miglioramento estetico, ma di un’iniziativa che promuove il benessere e la socialità all’interno della città. Si intende rendere Milano un luogo dove le persone possono incontrarsi e condividere esperienze.