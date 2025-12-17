Olimpia Milano Trionfa sul Real Madrid in una Partita Avvincente

L'Olimpia Milano trionfa contro il Real Madrid in un match avvincente, grazie a una superlativa performance di Guduric.

Il match di EuroLeague tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid si è rivelato un vero spettacolo. La partita ha visto i biancorossi trionfare con un punteggio di 89-82, mettendo in luce le qualità e il talento della squadra milanese. Tra i protagonisti, spicca la figura di Marko Guduric, che ha mostrato una performance sontuosa, decisiva per il successo finale.

Analisi della partita

L’incontro è iniziato con il Real Madrid che ha preso subito l’iniziativa, sfruttando la sua grande fisicità sotto canestro. Tuttavia, l’Olimpia ha saputo reagire con determinazione, dando vita a un parziale che ha segnato l’andamento della partita. Già nel primo quarto, il punteggio si è assestato su un 23-21 per Milano, grazie a un parziale di 11-0 che ha sorpreso gli avversari.

Il primo tempo

Durante la prima metà dell’incontro, il Real Madrid ha cercato di imporre il proprio gioco, con Lyles e Campazzo che si sono rivelati attaccanti temibili. Nonostante ciò, l’Olimpia ha trovato un’ottima intesa offensiva, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 50-39. La squadra ha mostrato una capacità di realizzazione notevole, convertendo ben 10 tiri da tre su 15 tentativi, un dato che ha impressionato anche i più scettici.

Il secondo tempo e il finale thrilling

Nella ripresa, l’Olimpia Milano ha continuato a mantenere il controllo della partita, raggiungendo anche un vantaggio di 16 punti. Tuttavia, il Real Madrid non si è dato per vinto e ha messo in atto una serie di attacchi incisivi, riducendo il distacco a soli quattro punti nel finale. Qui, è emersa la figura di Guduric, che ha piazzato due triple fondamentali, riportando la squadra a +11 e indirizzando la partita verso una conclusione positiva.

Le prestazioni individuali

Oltre a Guduric, che ha chiuso la partita con 22 punti, anche Lorenzo Brown ha fatto il suo ritorno in squadra, contribuendo con 8 punti e 2 assist in 12 minuti. LeDay e Brooks hanno offerto un supporto fondamentale, rispettivamente con 14 e 13 punti. La squadra ha dimostrato un’ottima chimica, essenziale per affrontare un avversario del calibro del Real Madrid.

Le impressioni del coach

Coach Peppe Poeta ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza di eseguire il piano di gioco con pazienza e determinazione. La vittoria contro un avversario così prestigioso è stata un chiaro segnale della crescita e della resilienza dell’Olimpia. Con questo successo, la squadra milanese continua a risalire la classifica nella competizione europea, guadagnando sempre più fiducia nei propri mezzi.

L’Olimpia Milano ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli, grazie a una combinazione di talento individuale e gioco di squadra. La performance di Guduric, insieme a quella di altri giocatori chiave, è stata cruciale per la vittoria storica contro il Real Madrid, un risultato che rimarrà nella memoria dei tifosi e degli appassionati di basket.