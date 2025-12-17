Il Comune di Cassinetta si unisce ad Amaga S.p.A.: Nuove Opportunità per la Comunità

Il Comune di Cassinetta di Lugagnano ha ufficialmente aderito ad Amaga S.p.A., segnando un passo importante per il potenziamento dei servizi locali e per un futuro sostenibile. Questa collaborazione rappresenta un'opportunità strategica per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti alla comunità, promuovendo l'innovazione e il benessere dei cittadini.

Il 16 dicembre 2025 rappresenta una data significativa per il Comune di Cassinetta di Lugagnano, che ha ufficialmente aderito alla compagine societaria di Amaga S.p.A., un’azienda multiservizi attiva nel territorio. L’accordo è stato reso possibile attraverso la cessione di 41 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,05% del capitale sociale di Amaga, da parte del Comune di Abbiategrasso.

La formalizzazione dell’accordo

La cerimonia di formalizzazione si è svolta alla presenza di figure di spicco, tra cui il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra, il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, e il presidente di Amaga, Piero Bonasegale. Durante l’incontro, il sindaco Nai ha espresso soddisfazione per questo nuovo ingresso, sottolineando l’importanza di promuovere un sistema di gestione dei servizi pubblici che favorisca l’innovazione e il rispetto per l’ambiente.

Le parole del presidente di Amaga

Il presidente Bonasegale ha commentato l’evento con entusiasmo, definendolo un chiaro segnale della solidità della direzione intrapresa da Amaga negli ultimi anni. Ha espresso gratitudine a tutti gli operatori della struttura per l’impegno profuso, che ha reso possibile questo importante traguardo. L’ingresso di Cassinetta nella società rappresenta un passo fondamentale per ampliare la rete di servizi offerti nella zona.

I servizi di Amaga a Cassinetta

Amaga si occuperà di gestire il verde pubblico e le manutenzioni nel piccolo borgo, un’operazione mirata a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Grazie a questa collaborazione, si prevede un potenziamento delle attività legate al decoro urbano e all’ottimizzazione della gestione dei servizi ambientali.

Obiettivi futuri

Il progetto di Amaga si estende oltre la gestione del verde, mirando a implementare pratiche più sostenibili e innovative. L’obiettivo consiste nel creare un ambiente urbano capace di rispondere alle esigenze del territorio, promuovendo un approccio che unisce efficienza e sostenibilità.

L’ingresso di Cassinetta di Lugagnano in Amaga S.p.A. rappresenta un chiaro segnale della volontà dei comuni di collaborare per offrire servizi migliori ai cittadini. La sinergia tra i vari enti locali costituisce un’opportunità preziosa per affrontare le sfide future e migliorare la qualità della vita nella comunità.