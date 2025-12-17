Giana Erminio vs Alcione: Come Acquistare i Biglietti per la Partita

Acquista i tuoi biglietti per la partita Giana Erminio - Alcione e scopri le incredibili opportunità offerte ai giovani atleti. Non perdere l'occasione di sostenere il talento emergente e vivere un'esperienza emozionante nel mondo dello sport!

La A.S. Giana Erminio ha annunciato l’apertura della prevendita per la sfida contro Alcione, prevista per domenica 26 ottobre alle 17:30 presso lo Stadio Città di Gorgonzola. Questo incontro fa parte dell’undicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. I tifosi potranno acquistare i biglietti fino all’orario di inizio della gara, con una scadenza specifica per il Settore Ospiti.

Modalità di acquisto dei biglietti

I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito VIVATICKET. È importante notare che per la Tribuna Est, dedicata al Settore Ospiti, i biglietti non saranno disponibili presso la biglietteria dello stadio né il giorno della partita né nei giorni precedenti. Gli appassionati dovranno quindi assicurarsi di effettuare l’acquisto entro le ore 19:00 di sabato 25 ottobre.

Prezzi dei biglietti

Il prezzo standard dei biglietti è accessibile a tutti. Tuttavia, è stata introdotta una novità per i piccoli sportivi. I bambini tesserati per le società sportive del territorio possono accedere gratuitamente allo stadio. Questa iniziativa è rivolta non solo ai calciatori, ma anche a tutti i giovani atleti di diverse discipline.

Accesso gratuito per i giovani atleti

Per incentivare la partecipazione dei giovani sportivi, l’A.S. Giana Erminio ha riservato un’area in Tribuna agli atleti Under 14. Ogni società sportiva potrà richiedere l’accredito per un massimo di 20 piccoli atleti e 3 dirigenti accompagnatori. È fondamentale inviare la richiesta entro 72 ore prima della partita, tramite email a info@asgiana.it, utilizzando carta intestata della società e includendo un elenco dettagliato con i dati dei partecipanti.

Dettagli per la richiesta di accredito

La richiesta di accredito deve contenere nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i giovani atleti e dei dirigenti accompagnatori. Una volta elaborata la richiesta, verranno fornite informazioni su come ritirare l’accredito.

Accreditamenti speciali

In aggiunta, l’A.S. Giana Erminio offre opportunità di accredito per la stampa, osservatori e personale con tessere A.I.A., CONI, FICG e per persone con disabilità. Gli interessati possono consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale per ulteriori informazioni e dettagli riguardanti le modalità di richiesta.

È essenziale per i tifosi rimanere aggiornati sulle modalità di acquisto e sulle opportunità di accesso, per garantire una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Sostenere la propria squadra offre l’opportunità di vivere un’esperienza emozionante allo stadio.