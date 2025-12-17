Gennaio 2026 a Milano: Le imperdibili mostre, eventi di moda e spettacoli da vivere

Gennaio a Milano è un mese dinamico e vibrante, caratterizzato da una varietà di eventi, mostre ed iniziative che esprimono la creatività e l'innovazione della città. Durante questo periodo, Milano si trasforma in un palcoscenico culturale, offrendo opportunità uniche per esplorare l'arte, il design e la moda. Non perdere l'occasione di scoprire le ultime tendenze e di immergerti nell'atmosfera creativa che avvolge la metropoli.

Il mese di gennaio a Milano si presenta come un periodo di grande fermento culturale, dove la città riesce a trasformare il freddo in un vortice di energia. Nonostante le festività siano terminate, la metropoli lombarda continua a brillare con eventi, mostre e iniziative che attirano visitatori da ogni parte del mondo. Questa è l’occasione ideale per esplorare Milano con uno sguardo attento, scoprendo angoli nascosti e dettagli che solitamente sfuggono nel ritmo frenetico della vita quotidiana.

Milano si conferma come un centro nevralgico per la cultura e la creatività, dove arte, moda e design si intrecciano in una sinfonia di eventi. Gennaio è un mese particolarmente ricco, con una programmazione che prevede mostre d’arte di respiro internazionale, concerti, eventi di moda e spettacoli teatrali. Di seguito, vengono presentati alcuni degli eventi più significativi che caratterizzeranno la città in questo mese.

Tradizioni e cultura

Uno degli eventi più attesi nel periodo dell’Epifania è il Corteo dei Re Magi, una tradizione che risale al Medioevo. Questo affascinante corteo si snoda dal Duomo di Milano fino alla Basilica di Sant’Eustorgio, coinvolgendo migliaia di spettatori, soprattutto famiglie e bambini, che rimangono incantati di fronte a costumi elaborati e animali storici. La sfilata culmina con la rappresentazione della Sacra Famiglia e i doni portati dai Magi, creando un’atmosfera di grande partecipazione e meraviglia.

Dettagli del corteo

Il corteo si svolgerà il 6 gennaio 2026, partendo da Piazza del Duomo e attraversando il cuore pulsante della città fino a Sant’Eustorgio. Questo evento non solo celebra la tradizione, ma funge anche da catalizzatore per un senso di comunità e partecipazione collettiva.

Mostre d’arte e installazioni

Il Palazzo Reale ospiterà una mostra dedicata a Man Ray, un maestro della fotografia e dell’arte surrealista. Attraverso una selezione di opere provenienti dalla collezione di Lucien Treillard, l’ultimo assistente dell’artista, i visitatori potranno esplorare il percorso creativo di Man Ray, dalle sue origini a New York fino al suo periodo parigino. La mostra offre un’opportunità unica per apprezzare le innovazioni tecniche che hanno rivoluzionato il linguaggio fotografico, inclusi autoritratti, ritratti delle muse e le famose rayografie.

Dettagli sulla mostra di Man Ray

La mostra sarà aperta fino all’11 gennaio 2026, un’occasione da non perdere per gli appassionati d’arte e fotografia. I visitatori potranno ammirare opere rare, stampe vintage e collage che rivelano l’ingegno e la visione di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte.

Un’altra esposizione di rilievo è quella dedicata a Nan Goldin presso il Pirelli HangarBicocca, che presenta una retrospettiva sulla sua carriera come filmmaker. Con un’ampia selezione di slideshow, tra cui opere iconiche come The Ballad of Sexual Dependency, la mostra offre uno sguardo intimo e profondo sulla vita e le esperienze dell’artista. Sarà possibile visitare questa retrospettiva fino al 15 febbraio 2026.

Moda e design

Gennaio è anche il mese in cui si svolge la Milano Fashion Week Uomo, un evento di grande prestigio che segna l’inizio dell’anno della moda. Con oltre cento sfilate e presentazioni, la settimana celebra le collezioni Autunno/Inverno 2026/2027, portando in scena le creazioni di stilisti affermati e giovani talenti. Questa manifestazione attira l’attenzione di giornalisti e buyer da tutto il mondo, consolidando il ruolo di Milano come capitale della moda.

In parallelo, si terrà il Salone HOMI, dedicato agli stili di vita e arredamento, in programma dal 22 al 25 gennaio 2026. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per le nuove tendenze del design, dove artigiani e designer possono esporre le loro creazioni innovative. È un’occasione per scoprire come il design possa influenzare il nostro modo di vivere gli spazi quotidiani.

Infine, Milano accoglierà anche eventi musicali di grande richiamo, come il concerto dei The Real McKenzies, una band canadese che mescola punk rock e tradizione scozzese, promettendo di trasformare la serata in una festa collettiva. Con il loro album Songs of the Highlands, Songs of the Sea, la band porterà un pezzo di Scozia nel cuore di Milano il 20 gennaio 2026.

