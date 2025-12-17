Due affascinanti esposizioni natalizie gratuite a Palazzo Lombardia

Visita Palazzo Lombardia e scopri l'arte con due mostre gratuite dedicate al Natale. Un'esperienza imperdibile per celebrare le festività in modo unico e coinvolgente.

Durante il periodo natalizio, Palazzo Lombardia, sede della Regione, offre una straordinaria opportunità per gli amanti dell’arte. Due mostre, aperte fino a gennaio, invitano il pubblico a esplorare la creatività e la riflessione attraverso opere di artisti rinomati. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, rendendo l’arte accessibile a tutti in questo periodo festivo.

Rosso oro: un viaggio tra i colori del Natale

Presso lo Spazio IsolaSET, situato lungo via Galvani, è allestita la mostra “Rosso oro – I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea”. Curata da Willy Montini, l’esposizione è visitabile dalle 10 alle 19 fino al 19 gennaio. Tuttavia, i visitatori dovranno tenere presente alcune chiusure programmate: il 24, 25, 26 e 31 dicembre, così come il 1° gennaio 2026.

Un percorso visivo ricco di emozioni

La rassegna offre un percorso visivo che si sviluppa attraverso oltre cinquant’anni di ricerca artistica. Sono esposti dipinti, installazioni, sculture e fotografie che riflettono le sfide e le innovazioni artistiche di epoche diverse. Tra gli artisti in mostra, si distinguono nomi illustri come Arnaldo Pomodoro, Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto, le cui opere hanno profondamente influenzato il panorama dell’arte contemporanea.

Messaggi dagli alberi: un’arte che parla di attualità

In un’altra sezione di Palazzo Lombardia, nello Spazio N3 in piazza Città di Lombardia, si svolge la mostra “Messaggi dagli Alberi”, curata da Luca Verzellesi. Anche questa esposizione è ad ingresso libero e chiude il 25 e 26 dicembre, oltre al 1° gennaio 2026.

Un albero tematico che racconta il sociale

Francesco Sbolzani, maestro d’arte, porta avanti da vent’anni una tradizione particolare. Ogni anno, posiziona un albero di Natale tematico alla finestra del suo fienile. Ogni albero riflette problematiche sociali e di attualità, accompagnato da un testo poetico di Luciana Monteverdi, capace di cogliere la profondità e la sensibilità insite nelle opere. La combinazione di arte visiva e poesia crea un dialogo potente tra il pubblico e le tematiche affrontate.

Le mostre non solo arricchiscono l’offerta culturale del periodo natalizio, ma invitano a una riflessione profonda sui colori e i messaggi che l’arte può trasmettere. Palazzo Lombardia si conferma, quindi, un luogo di incontro e di scambio culturale, dove l’arte diventa un mezzo per esplorare e comprendere la realtà che ci circonda.

Le mostre di Palazzo Lombardia rappresentano un’opportunità imperdibile per ammirare i grandi maestri dell’arte moderna e scoprire opere che affrontano temi di attualità. Durante le festività, è possibile vivere un’esperienza unica e coinvolgente, ideale per riflettere ed emozionarsi di fronte all’arte. Si consiglia vivamente di non perdere questa occasione per immergersi in un mondo artistico di grande rilevanza.