Scopri il Panettone Solidale AIRC: Sostieni la Ricerca sui Tumori Infantili!

Acquista il Panettone Solidale AIRC e Sostieni la Ricerca sui Tumori Pediatrici! Con il tuo acquisto, fai la differenza nella vita dei bambini affetti da canceri, contribuendo attivamente a progetti di ricerca innovativi. Un dolce gesto che aiuta a combattere il cancro infantile!

Il Natale rappresenta un momento di condivisione e gioia, ma anche di riflessione e impegno. In questo contesto, la Fondazione AIRC lancia il suo panettone solidale, un’iniziativa che si rinnova anche per il 2025, mirata a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori infantili. Quest’anno, il panettone non solo conserva il suo sapore inconfondibile, ma si arricchisce di novità che lo rendono ancora più speciale.

Un dolce di qualità per una causa importante

Il panettone solidale AIRC è realizzato dai maestri pasticceri di Loison dal 1938 e si distingue per una ricetta esclusiva creata in collaborazione con gli chef di JRE – Jeunes Restaurateurs Italia. Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer della Fondazione, evidenzia che questa dolce prelibatezza è il risultato di una collaborazione ventennale che unisce creatività e gusto per sostenere la ricerca.

Ingredienti di eccellenza

Quest’anno, il panettone presenta un’importante novità: oltre ad aumentare il suo peso da 500 a 750 grammi, la ricetta è stata arricchita con olio extravergine di oliva, simbolo della celebre dieta mediterranea. La Fondazione AIRC collabora con Coppini Arte Olearia e Molini Fagioli, fornendo farine di alta qualità, per garantire ingredienti che rispettano standard di sostenibilità e qualità.

La missione di AIRC e i risultati della ricerca

La missione di AIRC è chiara: raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che affliggono i bambini. Ogni anno, circa 1.400 bambini sotto i 14 anni ricevono una diagnosi di cancro in Italia. Grazie ai progressi nella ricerca, oltre l’82% di questi giovani pazienti può sperare in una sopravvivenza a lungo termine. Tuttavia, l’obiettivo della fondazione è quello di raggiungere una cura per tutti, con terapie sempre più mirate ed efficaci.

Investimenti nella ricerca

Negli ultimi dodici mesi, AIRC ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca, finanziando anche 10 borse di studio per approfondire la conoscenza e il trattamento dei tumori infantili. Questi sforzi hanno portato a progressi significativi, ma rimane molto da fare.

Un panettone che celebra la tradizione

Il panettone solidale rappresenta non solo un dolce, ma un simbolo di speranza. Accanto a ingredienti tradizionali come uvetta e canditi, quest’anno si aggiungono specialità come il mandarino tardivo di Ciaculli, il miele millefiori di Sicilia e spezie come il cardamomo e il pepe Jamaica. Questi ingredienti, uniti al lievito madre, creano un profilo aromatico unico e inconfondibile.

Acquisto e contributo alla causa

Il panettone solidale AIRC è disponibile online a partire da un contributo di 30 euro. Acquistando questo dolce, si porterà a tavola un prodotto di alta qualità e si contribuirà a una causa fondamentale: la ricerca per combattere i tumori pediatrici. Ogni morso rappresenta un atto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie.

Il panettone solidale AIRC costituisce un’opportunità per unire il piacere del palato a un gesto di grande valore umano. Sostenere questa iniziativa significa partecipare attivamente a un’importante battaglia contro il cancro infantile.