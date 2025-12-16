Riqualificazione di Piazza Quasimodo: il nuovo cuore pulsante di Milano

La Piazza Quasimodo si trasforma in un vivace centro urbano grazie a una recente riqualificazione, che ne valorizza l'accessibilità e l'attrattività per residenti e visitatori.

Milano accoglie con entusiasmo la riapertura di Piazza Quasimodo, un’area completamente rinnovata e pronta a diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori. Situata in una posizione strategica vicino al Parco delle Basiliche e alle storiche Colonne di San Lorenzo, la piazza rappresenta un esempio di come l’urbanistica possa trasformare spazi trascurati in luoghi di interazione sociale.

Questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione, erano presenti figure chiave dell’amministrazione locale, tra cui la vicesindaco Anna Scavuzzo e gli assessori Arianna Censi e Elena Grandi, insieme a Mattia Abdu, presidente del Municipio 1. L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di AXA IM Alts e dello studio di progettazione Land, che hanno reso possibile questo importante intervento.

Un progetto di riqualificazione ambizioso

Il progetto di riqualificazione di Piazza Quasimodo è stato finanziato con un investimento di circa 1,4 milioni di euro, proveniente dagli oneri di urbanizzazione legati a un intervento privato in via Della Chiusa 2. L’obiettivo era chiaro: trasformare un’area precedentemente utilizzata come parcheggio in uno spazio urbano accessibile e accogliente.

“Oggi restituiamo alla città un luogo in cui il verde e la vivibilità sono al centro della nostra visione,” hanno dichiarato Scavuzzo, Censi e Grandi. La nuova piazza, ora arricchita con alberi e una pavimentazione rinnovata, si propone come un’isola pedonale dove le persone possono sostare e socializzare.

Dettagli del progetto

La riqualificazione ha comportato un’attenta pianificazione degli spazi, con l’ampliamento dell’area pedonale centrale e la ripavimentazione alla stessa quota del marciapiede. Questo approccio consente una migliore continuità visiva e fisica con il Parco delle Basiliche e la cupola della Basilica di San Lorenzo. Sono state installate rastrelliere per biciclette e nuovi sistemi di illuminazione, oltre a superfici verdi che includono 15 nuove piante.

Inoltre, il tratto di piazza tra via San Vito e via Cardinal Caprara è stato chiuso al traffico, ampliando così lo spazio dedicato ai pedoni fino a raggiungere il marciapiede di fronte all’Istituto Cattaneo. Anche le aree dedicate ai cani e ai giochi all’interno del Parco delle Basiliche hanno beneficiato di interventi di ripristino.

Un nuovo punto di riferimento per la comunità

Il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “Con la riqualificazione di piazza Quasimodo, restituiamo dignità a uno spazio pubblico di grande valore storico, situato lungo le antiche mura romane di Mediolanum.” La piazza, ora vivibile e funzionale, sarà un luogo di incontro per gli studenti delle scuole secondarie nelle vicinanze, come l’Istituto Cattaneo e il Liceo Artistico di Brera, che hanno da tempo richiesto un miglioramento dell’ambiente urbano circostante.

Responsabilità sociale e urbanistica

Francesco Rovere, senior Development Manager di AXA IM Alts, ha ribadito il valore di questo progetto: “La nostra intenzione è stata quella di restituire identità a un luogo che era rimasto marginale per anni, trasformandolo in uno spazio di socialità e apertura.” Questa riqualificazione rappresenta un passo importante verso un centro storico più vivibile e interconnesso, in dialogo con il Parco delle Basiliche e la città nel suo complesso.

Andreas Kipar, ceo e co-fondatore di Land, ha concluso affermando che l’intervento su piazza Quasimodo è un tassello fondamentale nel processo di recupero dello spazio pubblico di Milano. Grazie a un ripensamento delle strade e delle piazze, la nuova piazza diventa un luogo dove l’umanità e la natura possono convivere in armonia, arricchendo l’esperienza di chi visita il centro storico.