Nuova Linea S19: Potenziamento della Mobilità tra Albairate e Milano Rogoredo

La nuova linea S19 garantisce un trasporto più efficiente e rapido tra Milano e Albairate, migliorando così la connettività e la comodità per i pendolari e i viaggiatori.

Il 15 è stata ufficialmente inaugurata la nuova linea suburbana S19, un’iniziativa volta a rafforzare i collegamenti tra Albairate e Milano Rogoredo. Attiva dal 14 dicembre, questa linea promette di migliorare significativamente la mobilità nella zona sud-ovest della città metropolitana. Con l’obiettivo di ottimizzare i trasporti, il nuovo servizio offre due treni all’ora in entrambe le direzioni, garantendo un totale di 62 corse giornaliere.

Dettagli sul servizio della linea S19

I treni della S19 partono da Milano San Cristoforo, percorrendo la Cintura Sud ferroviaria, e effettuano fermate in diverse stazioni strategiche, tra cui Milano Romolo, Milano Tibaldi–Università Bocconi, Milano Scalo Romana e Milano Rogoredo. Il servizio è pensato per soddisfare le esigenze di pendolari e residenti, rendendo il viaggio più diretto e veloce.

Fermate e collegamenti

La linea S19 effettua fermate a Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Corsico. Questo nuovo tracciato, precedentemente utilizzato solo dalla linea S9 Saronno-Albairate, ora permette di collegare in modo più efficace l’area sud di Milano con il resto del sistema ferroviario regionale. L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato al viaggio inaugurale, sottolineando l’importanza di questa nuova linea per il miglioramento della rete di trasporto pubblico.

Un passo avanti per la mobilità nella regione

La S19 rappresenta un importante passo avanti per il trasporto ferroviario in Lombardia. Con un totale di 62 corse quotidiane, questa nuova linea si inserisce nel contesto del rinnovato orario ferroviario invernale, progettato per rendere l’offerta più efficiente e in linea con le esigenze degli utenti. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile garantire un’ottimizzazione generale della mobilità, con un incremento della frequenza dei treni sulla Cintura Sud fino a cinque treni all’ora.

Collaborazione tra istituzioni e aziende

Durante la cerimonia di inaugurazione, che ha avuto luogo ad Albairate Vermezzo, i rappresentanti regionali e quelli di Trenord si sono incontrati con i sindaci dei comuni interessati dal nuovo servizio. Questo incontro ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra la Regione, le aziende di trasporto e le amministrazioni locali per costruire un sistema di mobilità sempre più efficiente e sostenibile.

Il lancio della S19 non solo migliora i collegamenti, ma rappresenta anche un impegno concreto per il futuro del trasporto pubblico nella regione. La nuova linea è un tassello fondamentale per garantire un accesso più facile e veloce alle aree metropolitane, contribuendo a ridurre il traffico e a favorire l’uso dei mezzi pubblici. La Regione Lombardia continua a dimostrare attenzione nei confronti delle esigenze dei propri cittadini, investendo nel potenziamento delle linee ferroviarie e nella creazione di una rete di trasporto integrata e efficiente.