L’Olimpia Milano torna all’Allianz Cloud: il palazzetto delle partite casalinghe

L'Olimpia Milano riporta la sua magia all'Allianz Cloud, un'icona per i tifosi e un punto di riferimento nel mondo del basket.

Domani l’Olimpia Milano darà inizio a un nuovo capitolo nella sua storia, sfidando il Real Madrid in una partita che si svolgerà presso l’Allianz Cloud, storicamente conosciuto come il Palalido. Questo ritorno rappresenta non solo un cambio di location, ma anche un tributo alle radici della squadra e alla sua lunga e gloriosa tradizione.

Il debutto contro il Real Madrid non è casuale; infatti, nel 1966, l’Olimpia, allora conosciuta come Simmenthal, affrontò lo stesso avversario in un quarto di finale della Coppa dei Campioni, un incontro che rimane memorabile per la storicità della rimonta che portò la squadra alle Final Four di Bologna.

L’importanza del Palalido

Il Palalido ha aperto le sue porte per la prima volta al basket l’8 dicembre 1960, ospitando una sfida tra il Simmenthal Milano e l’Ignis Varese. Da quel momento, l’Allianz Cloud è diventato il terreno di battaglia per l’Olimpia, che vi ha giocato fino alla stagione 1978/79, quando ha iniziato a disputare le gare più importanti presso il Palazzone di San Siro.

Un rifugio per l’Olimpia

Nonostante il trasferimento, il Palalido ha continuato a mantenere un ruolo cruciale per la squadra. Essendo diventato il luogo degli allenamenti e una riserva in caso di necessità, il Palalido ha riaperto le sue porte all’Olimpia durante la stagione 1985/86, quando la squadra si trovava in transizione dopo la demolizione del Palazzo di San Siro.

Le vittorie storiche al Palalido

Il Palalido è stato testimone delle vittorie più significative dell’Olimpia, inclusi i sette scudetti conquistati. Il primo scudetto venne vinto nella stagione 1961/62, seguito da un trionfo consecutivo tra il 1965 e il 1967, che incluse anche la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1966. L’ultimo scudetto conquistato in questa arena risale al 1986, un momento indimenticabile per la squadra e i suoi tifosi.

Il legame duraturo con l’Allianz Cloud

Fino al 1991, il Forum di Assago ha preso il posto del Palalido come casa principale per l’Olimpia, ma il legame con l’Allianz Cloud non si è mai interrotto. Dopo l’acquisizione della squadra da parte di Giorgio Armani nel 2008, il Palalido ha continuato a fungere da base per gli allenamenti fino al 2015, dimostrando così l’affetto e l’importanza di questo luogo per il club.

Negli ultimi anni, l’Olimpia ha avuto l’opportunità di giocare nuovamente nell’impianto di Piazza Stuparich, testimoniando la riqualificazione della struttura e il suo ritorno a un ruolo attivo nel basket. La stagione 2019/20 ha visto il club sfidare squadre come Trieste e Treviso in un ambiente che ha visto tanti momenti storici.

Il ritorno all’Allianz Cloud non è solo un ritorno a casa. È un omaggio a un’eredità che ha visto l’Olimpia Milano crescere e affermarsi come una delle più grandi squadre di basket in Italia e in Europa. Con il debutto di domani, ci si aspetta una grande affluenza di tifosi, pronti a vivere una nuova era di emozioni e successi.