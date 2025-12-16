Lecco: Allerta Squalifica per Tanco e Mallamo, Diffidati a Rischio!

Il Calcio Lecco 1912 è in stato di allerta a causa delle ammonizioni ricevute dai giocatori Tanco e Mallamo, i quali sono a rischio di squalifica.

Il clima all’interno della Calcio Lecco 1912 si fa teso in vista delle prossime sfide, con due giocatori chiave a rischio squalifica. Infatti, Gregorio Tanco e Andrea Mallamo hanno ricevuto la loro quarta ammonizione durante l’ultima partita contro l’Alcione Milano. Ciò comporta che, alla prossima infrazione, entrambi dovranno osservare un turno di stop.

Situazione dei diffidati

La questione delle ammonizioni è sempre delicata nel mondo del calcio, e per il Lecco non fa eccezione. Con Tanco e Mallamo a un passo dalla squalifica, la squadra dovrà affrontare la possibilità della loro assenza nel caso dovessero ricevere un ulteriore cartellino giallo. Questo non solo comprometterebbe le loro prestazioni individuali, ma potrebbe anche influenzare l’andamento del team nelle prossime partite.

Le sanzioni e le conseguenze

Oltre ai diffidati, il Lecco ha dovuto registrare anche un’ammenda di 200 euro nei confronti del Lumezzane per comportamenti antisportivi da parte dei suoi sostenitori. Tali eventi, come il danneggiamento di un seggiolino nel settore riservato ai tifosi, rappresentano un problema serio che le società devono affrontare, soprattutto in trasferta.

Una partita difficile e le dichiarazioni di mister Valente

La recente partita contro il Lumezzane ha suscitato diverse riflessioni. Mister Federico Valente ha commentato il pareggio, sottolineando come si siano persi due punti preziosi. Tuttavia, ha voluto lodare i suoi ragazzi per la prestazione complessiva, evidenziando come abbiano saputo reagire a un gol subito, una situazione in cui in passato non erano riusciti a mantenere la calma e a recuperare.

Il lavoro di squadra e la crescita

Valente ha sottolineato l’importanza della mentalità di squadra, evidenziando come, nonostante un errore di Tanco, il gruppo sia rimasto unito e abbia sostenuto il compagno. Questo aspetto risulta cruciale per la crescita del Lecco, che ha dimostrato di possedere le potenzialità per migliorare e ambire a risultati di prestigio.

Le prospettive future

Analizzando il futuro, la situazione attuale con i diffidati potrebbe influenzare le scelte tattiche di mister Valente. Con un centrocampo che si è dimostrato solido e capace di adattarsi, il tecnico dovrà considerare attentamente come gestire le risorse disponibili. La prossima partita sarà determinante per stabilire se il Lecco riuscirà a mantenere la propria posizione in classifica e a confermare la propria crescita.

Il Calcio Lecco 1912 si trova attualmente in un momento di sfida, contraddistinto da significative opportunità. La squadra, supportata dalla propria tifoseria, è chiamata a affrontare le difficoltà e a perseverare nei propri obiettivi, nonostante l’assenza di alcuni giocatori chiave.