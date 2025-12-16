Inchiesta sui Servizi Infermieristici all’Ospedale San Raffaele: Scandali e Affidamenti sotto la Lente

L'indagine sulla gestione dell'Ospedale San Raffaele solleva importanti interrogativi riguardo ai contratti di lavoro e alla formazione del personale sanitario.

Il San Raffaele, noto ospedale milanese, è recentemente finito al centro di un’inchiesta per disservizi gravi che hanno interessato i suoi reparti. Tra il 5 e il 7 dicembre, la decisione di affidare a una cooperativa esterna l’assistenza infermieristica ha portato a un vero e proprio caos, costringendo i vertici a prendere misure drastiche.

Le cause del caos

La Procura di Milano, dopo aver ricevuto relazioni dai NAS, dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Squadra Mobile, ha aperto un’inchiesta per verificare la legittimità del contratto stipulato con la cooperativa. Si intende accertare se il personale impiegato avesse ricevuto una formazione adeguata per gestire situazioni delicate. La mancanza di preparazione ha messo a rischio la salute dei pazienti, come testimoniato da diverse denunce da parte di infermieri e medici.

Formazione e preparazione del personale

Numerosi infermieri hanno segnalato che non erano stati forniti di istruzioni chiare riguardo alle procedure di assistenza. Alcuni pazienti hanno riferito di episodi allarmanti, come la somministrazione di farmaci errati, evidenziando un grave problema di formazione sul campo. Questo ha sollevato interrogativi su come siano stati selezionati i membri della cooperativa e sulla loro preparazione.

Le conseguenze per la direzione dell’ospedale

Di fronte a una situazione così critica, l’ex amministratore unico, Francesco Galli, ha rassegnato le dimissioni, e il Consiglio d’Amministrazione ha nominato Marco Centenari come nuovo CEO. La decisione è stata presa durante una riunione d’urgenza, in cui si è discusso anche delle problematiche legate al personale infermieristico che ha abbandonato il servizio, aggravando ulteriormente la situazione.

Interventi sindacali e misure correttive

Il sindacato Cub sanità ha reagito rapidamente, denunciando la situazione alla polizia e sollecitando un intervento immediato per garantire la sicurezza dei pazienti. Nel tentativo di incentivare il personale a rimanere, l’ospedale ha offerto benefit economici per chi decidesse di continuare a lavorare. Tuttavia, ciò non ha placato le preoccupazioni riguardo alla qualità dell’assistenza fornita.

Reazioni e responsabilità politiche

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato che le ispezioni potrebbero fornire chiarezza sulla situazione, mentre il suo assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha definito la situazione come un problema fisiologico all’interno del sistema sanitario lombardo. Tuttavia, queste affermazioni hanno suscitato polemiche, poiché molti ritengono che la gravità della situazione non possa essere minimizzata.

Critiche all’operato della direzione e della regione

Le opposizioni politiche, in particolare il Partito Democratico, hanno contestato l’atteggiamento della Regione, definendo le risposte come insufficienti e inadeguate. La consigliera Carmela Rozza ha evidenziato come i fatti accaduti al San Raffaele rappresentino un grave rischio per la salute dei pazienti, richiedendo un cambio radicale nelle politiche sanitarie e una maggiore attenzione verso il personale e i contratti di lavoro.

La situazione all’ospedale San Raffaele ha messo in luce non solo problemi di gestione e formazione, ma ha anche sollevato interrogativi sulla qualità delle cure fornite e sulla responsabilità di chi gestisce una struttura così importante. La comunità si aspetta risposte chiare e misure concrete per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.