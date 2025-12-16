Eventi Imperdibili e Mostre da Scoprire al Museo Diocesano

Un anno straordinario di eventi e mostre imperdibili ti aspetta al Museo Diocesano!

Il museo diocesano si prepara a un anno entusiasmante, ricco di eventi e mostre che celebrano l’arte e la cultura. Questo articolo offre una panoramica delle iniziative previste per il periodo 2025-2026, presentando un’opportunità unica di esplorare opere di grandi artisti e di partecipare a eventi di approfondimento.

Mostre in evidenza

Tra le mostre più attese, si segnala Lorenzo Lotto. La Natività, che si svolgerà dal 28 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026. Questa esposizione metterà in luce la straordinaria opera di Lotto, maestro del Rinascimento, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino i dettagli e le tecniche utilizzate dall’artista.

Approfondimenti su Lorenzo Lotto

Durante il periodo della mostra, sono previste visite guidate e aperture serali. Esperti del settore offriranno approfondimenti sull’arte e la vita di Lorenzo Lotto. Questi eventi sono progettati per studenti e appassionati, creando un’atmosfera coinvolgente e interattiva.

Altri eventi da non perdere

Un altro evento significativo è la mostra Elio Ciol. Sguardi e silenzi, che avrà luogo dal 14 novembre 2025 al 15 febbraio 2026. Questa esposizione presenta una selezione di fotografie che catturano l’essenza della realtà attraverso l’obiettivo di Ciol, un maestro della fotografia contemporanea.

Inoltre, dal 2 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026, sarà possibile visitare Il Presepe di carta di Francesco Londonio. Questa mostra offre una nuova prospettiva sull’arte del presepe, con focus su recenti restauri e acquisizioni che ne valorizzano la storia.

Attività natalizie

In occasione delle festività, il museo promuove l’iniziativa A Natale regala il Museo, che si svolgerà dal 3 al 25 dicembre. Questo programma offre un’opportunità unica per acquistare biglietti regalo e visitare il museo in compagnia di amici e familiari, godendo delle meraviglie artistiche esposte.

Lezioni di storia dell’arte

Un’altra iniziativa interessante è rappresentata dalle Lezioni di storia dell’arte, che si terranno dal 4 febbraio al 18 marzo. Questi incontri si concentreranno sulle città d’Italia, esplorando il loro sviluppo storico e artistico attraverso opere significative e narrazioni coinvolgenti.

Eventi serali e conferenze

Dal 14 al 28 gennaio 2026, il museo offrirà aperture serali e conferenze Intorno a Lorenzo Lotto. I partecipanti potranno approfondire tematiche specifiche legate all’artista e alle sue opere. Questi eventi rappresentano un’importante occasione per interagire con esperti e porre domande sui lavori esposti.

Supporto al museo

Il museo invita la cittadinanza a partecipare a iniziative di sostegno, come Sostieni il museo, prevista per il 30 settembre 2025. L’obiettivo è raccogliere fondi per il restauro di opere significative, tra cui San Giuseppe con il Bambino di Guido Reni e Sola! di Emilio Longoni, che arricchiscono il patrimonio culturale del museo.

Il museo diocesano propone un programma variegato di eventi e mostre per il periodo 2025-2026, offrendo esperienze uniche per gli appassionati d’arte e cultura. La partecipazione a queste iniziative rappresenta un’opportunità da non perdere.