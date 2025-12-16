Due imperdibili mostre natalizie da visitare gratuitamente a Palazzo Lombardia

Palazzo Lombardia presenta due straordinarie mostre da non perdere per le festività natalizie, con ingresso gratuito disponibile fino a gennaio.

Durante le festività di Natale, Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, si trasforma in un punto di riferimento culturale grazie a due mostre d’arte di grande richiamo, accessibili gratuitamente al pubblico fino a gennaio. Questa iniziativa, presentata il 16 dicembre, arricchisce il programma culturale della stagione natalizia, proponendo un affascinante viaggio nell’arte moderna e contemporanea.

I fatti

La prima mostra, intitolata “Rosso Oro – I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea”, è curata da Willy Montini e si tiene nello Spazio IsolaSET, situato lungo via Galvani. Quest’esposizione è aperta dal 10:00 alle 19:00 fino al 19 gennaio, con alcune chiusure programmate il 24, 25, 26 e 31 dicembre, e il 1° gennaio. La mostra offre un percorso visivo che abbraccia oltre cinquant’anni di ricerca artistica, presentando opere che spaziano da dipinti a installazioni, sculture e fotografie.

Artisti di spicco e opere significative

Nella rassegna si possono ammirare opere di importanti artisti del Novecento e contemporanei. Tra i nomi di spicco, ci sono figure come Arnaldo Pomodoro, Michelangelo Pistoletto e Giulio Paolini, le cui opere offrono una riflessione profonda sui temi del Natale attraverso la lente dell’arte. Ogni pezzo esposto invita i visitatori a esplorare il legame tra creatività e il significato di questa festività, creando un dialogo tra passato e presente.

Le conseguenze

In parallelo, Palazzo Lombardia ospita una seconda mostra che celebra la tradizione natalizia in una forma artistica unica. Questa esposizione mira a far rivivere l’atmosfera tipica delle festività, permettendo ai visitatori di immergersi in un contesto ricco di emozioni e significati. Gli artisti coinvolti in questa rassegna hanno saputo reinterpretare simboli e storie legati al Natale, rendendo ogni opera un racconto visivo da esplorare.

Un’esperienza interattiva per tutti

Le mostre sono progettate per essere fruibili da un vasto pubblico, con attività dedicate anche ai più giovani. I visitatori possono partecipare a workshop e laboratori creativi che stimolano l’immaginazione e l’interesse verso l’arte, rendendo l’esperienza culturale ancora più coinvolgente. In questo modo, Palazzo Lombardia non è solo un luogo di esposizione, ma diventa un centro di aggregazione e apprendimento per famiglie e appassionati d’arte.

Le due mostre natalizie di Palazzo Lombardia rappresentano un’opportunità imperdibile per chiunque desideri immergersi in un’atmosfera festiva ricca di arte e cultura. Con ingresso gratuito e una programmazione che si estende fino a gennaio, si invita a visitarle e lasciarsi ispirare dalle emozioni che queste opere sanno trasmettere.