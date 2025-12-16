Alcione for Special: Progetto di Inclusione Sociale Attraverso il Calcio

Alcione for Special è un progetto innovativo che trasforma il calcio in un potente strumento di inclusione per giovani con disabilità.

Il progetto Alcione for Special è stato recentemente presentato a Palazzo Lombardia, rappresentando un passo significativo verso l’inclusione sociale attraverso il calcio. Questa iniziativa è dedicata a giovani con disabilità e ha come obiettivo principale quello di trasformare il calcio in un mezzo di aggregazione e valorizzazione delle competenze individuali. La squadra, identificata con il colore arancione, parteciperà al Campionato DCPS, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

All’evento di presentazione hanno preso parte numerose personalità, tra cui il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha partecipato tramite collegamento video. La presenza di figure di spicco come la presidente di Alcione for Special, Serena Bortolini, e la presidente del Lions Club Milano Missione Sport, Carla De Albertis, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa.

Il valore dello sport per l’inclusione

Alcione for Special non si limita a creare una nuova squadra, ma si propone di affermare un nuovo modo di vivere lo sport. Attraverso questa iniziativa, i ragazzi con disabilità avranno l’opportunità di esprimere il loro talento e di sentirsi parte attiva di una comunità. Come affermato da Serena Bortolini, l’intento è quello di trasformare i ragazzi da semplici spettatori a protagonisti, poiché la vera ferita non è la loro fragilità, ma il rifiuto che spesso incontrano nella vita quotidiana.

Un percorso formativo e gratuito

I partecipanti al progetto Alcione for Special parteciperanno a sessioni di allenamento settimanali, condotte da educatori e allenatori esperti. Ogni quindici giorni, i ragazzi giocheranno partite ufficiali nel campionato DCPS. Il club si impegna a fornire gratuitamente tutto il materiale tecnico necessario, creando così un ambiente privo di barriere e accessibile a tutti. Questo approccio non solo promuove la pratica sportiva, ma anche il senso di appartenenza e realizzazione personale.

Il supporto delle istituzioni e delle associazioni

Il sostegno ricevuto dal progetto Alcione for Special è significativo, tanto che il Presidente Fontana ha sottolineato l’importanza di unire le forze tra pubblico e privato per garantire opportunità di inclusione. La Regione Lombardia ha ribadito l’impegno a favore di politiche di welfare che promuovano l’inclusione sociale, affinché ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità, possa contribuire attivamente alla comunità.

Il messaggio di inclusione

Il Lions Club Milano Missione Sport, partner del progetto, ha espresso il proprio supporto attraverso le parole della presidente Carla De Albertis. Ha evidenziato come lo sport possa fungere da potente strumento di integrazione e crescita personale, contribuendo a rafforzare l’autostima dei partecipanti. L’iniziativa si propone di affrontare le sfide quotidiane dei ragazzi con disabilità, permettendo loro di essere riconosciuti non solo per le loro fragilità, ma per le loro capacità e potenzialità.

Il progetto Alcione for Special rappresenta un’incredibile opportunità per i ragazzi con disabilità, offrendo loro un contesto in cui poter crescere, imparare e divertirsi. Attraverso il calcio, il club si impegna a inviare un messaggio chiaro: in questo sport c’è spazio per tutti, e ogni ragazzo ha il diritto di vivere la propria partita, contribuendo così a una società più inclusiva e accogliente.