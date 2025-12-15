Serie A: Milan pareggia, Napoli sconfitto e Inter in testa alla classifica

La quindicesima giornata di Serie A ha portato risultati sorprendenti: il Milan non riesce a conquistare i tre punti, il Napoli affronta momenti di difficoltà, mentre l'Inter si posiziona saldamente in vetta alla classifica.

La quindicesima giornata di Serie A ha portato con sé un vento di novità e sorprese, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Mentre il Milan non riesce a mantenere il passo, il Napoli subisce una sconfitta inaspettata, consentendo così all’Inter di scalare la vetta della classifica. In questo contesto, la Juventus si fa valere, mentre la Fiorentina continua a lottare per la salvezza.

Il match tra Milan e Sassuolo

La partita tra il Milan e il Sassuolo si è conclusa con un pareggio di 2-2, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri. I neroverdi hanno sbloccato il punteggio al 13′ grazie a Koné, che ha capitalizzato un’uscita incerta del portiere Maignan. Il Milan ha faticato a trovare ritmo, ma ha finalmente pareggiato al 34′ con un gol di Bartesaghi, che ha sfruttato un assist di Loftus-Cheek.

Rimonta e incertezze

La ripresa si è aperta con il Milan che ha ribaltato la situazione dopo soli due minuti, ancora con Bartesaghi. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: il Sassuolo ha pareggiato nuovamente al 77′ con Laurienté, creando un finale di partita teso e incerto. Complessivamente, il Milan ha mostrato difficoltà nella gestione del possesso, un aspetto che ha già causato problemi in altre partite.

Il Napoli e la sconfitta contro l’Udinese

Il Napoli, in trasferta contro l’Udinese, ha subito un’altra battuta d’arresto, perdendo 1-0. Nonostante un buon avvio, gli azzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni, mentre i padroni di casa hanno approfittato di un momento favorevole per segnare il gol decisivo. Questo rappresenta il settimo ko stagionale per la squadra di Conte, che sta faticando a trovare la giusta continuità.

Pressione e assenze nel Napoli

I numerosi infortuni e le assenze tra le fila del Napoli non giustificano una prestazione così deludente. La squadra ha mostrato segnali di stanchezza e confusione, fattori che potrebbero compromettere ulteriormente il proseguimento della stagione. La pressione aumenta e il futuro di Conte sulla panchina è sempre più incerto.

Inter in vetta e Juventus che risorge

Nel frattempo, l’Inter ha colto l’occasione per conquistare la vetta della classifica, vincendo 2-1 contro il Genoa. I nerazzurri sono partiti forte, portandosi in vantaggio con Bisseck al 6′ e raddopiando con Lautaro al 38′. Nonostante un gol subito nella ripresa, l’Inter ha gestito bene il vantaggio, dimostrando solidità e determinazione.

La Juventus e la ripresa

La Juventus ha ottenuto una vittoria significativa, battendo il Bologna con un punteggio di 1-0 e mostrando una prestazione convincente. Il gol decisivo è stato realizzato da Cabal, subentrato durante la partita, con un colpo di testa. Questo successo consente alla Juventus di ridurre il distacco dai rivali e di tornare a essere protagonista nella lotta per le posizioni di vertice.

La crisi della Fiorentina

La Fiorentina, al contrario, sta attraversando un momento critico, trovandosi all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona. Nonostante alcune buone occasioni create, la squadra di Vanoli non riesce a trovare la necessaria continuità, e il rischio di retrocessione appare sempre più imminente.

Il futuro della Fiorentina

Il futuro della Fiorentina appare incerto, con la società costretta a considerare decisioni drastiche in caso di mancato miglioramento delle prestazioni. È fondamentale che la squadra ritrovi fiducia e determinazione per superare questa fase critica, mentre i tifosi attendono segnali concreti di ripresa.