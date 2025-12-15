Panettone Solidale AIRC 2025: Sostieni la Ricerca sui Tumori Infantili con un Dolce Speciale

Il Panettone Solidale AIRC 2025: più grande, più gustoso e sempre a sostegno della ricerca contro i tumori infantili. Con ogni acquisto, fai la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Scegli un dolce che unisce il piacere al valore della solidarietà!

Il Natale rappresenta un periodo di gioia e condivisione. Quest’anno, il panettone solidale della Fondazione AIRC porta con sé un messaggio di solidarietà e speranza. Dopo il successo ottenuto nel corso del 2025, questa specialità dolciaria torna a far parlare di sé, proponendo un’alternativa gustosa e al contempo sostenendo la ricerca contro i tumori infantili.

Un dolce di eccellenza

Il panettone solidale, realizzato dai maestri pasticceri di Loison dal 1938, è frutto di una lunga collaborazione con gli chef di JRE – Jeunes Restaurateurs Italia, i quali hanno elaborato una ricetta innovativa e ricca di sapori. Quest’anno, il prodotto presenta due importanti novità: un aumento del peso da 500 a 750 grammi e l’introduzione dell’olio extravergine di oliva, ingrediente che rappresenta la tradizione della dieta mediterranea.

Ingredienti di qualità per un risultato straordinario

Tutti gli ingredienti utilizzati sono stati selezionati con grande attenzione alla qualità e alla sostenibilità. La farina proviene da Molini Fagioli, storico partner della Fondazione, mentre l’olio è fornito da Coppini Arte Olearia. Oltre ai classici uvetta e canditi, il panettone include ingredienti pregiati come il mandarino tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food, e il miele millefiori di Sicilia, che arricchiscono ulteriormente il profilo aromatico del dolce.

Un impegno per la ricerca

La Fondazione AIRC è da sempre in prima linea nella lotta contro i tumori infantili. Ogni anno, circa 1.400 bambini in Italia ricevono una diagnosi di cancro. Tuttavia, grazie ai progressi della ricerca, oltre l’82% di questi piccoli pazienti riesce a sopravvivere per cinque anni dalla diagnosi. Con un investimento di quasi 8 milioni di euro nell’ultimo anno, AIRC ha supportato 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio per migliorare le terapie destinate ai bambini malati.

Un gesto di speranza

Acquistando il panettone solidale AIRC, si sostiene una causa di grande rilevanza sociale. Questo dolce, disponibile online a partire da un contributo di 30 euro, rappresenta un’opportunità per contribuire attivamente alla ricerca sul cancro. La Fondazione AIRC si impegna a garantire che ogni bambino affetto da questa malattia riceva trattamenti sempre più mirati ed efficaci, restituendo un sorriso a loro e alle loro famiglie.

Il panettone solidale della Fondazione AIRC

Il panettone solidale della Fondazione AIRC rappresenta un simbolo di solidarietà e qualità durante le festività. Questa iniziativa unisce la tradizione culinaria italiana a un gesto di profonda umanità, contribuendo alla ricerca sui tumori infantili. Ogni morso diventa così un atto di supporto per una causa importante, permettendo di celebrare il Natale in modo significativo.