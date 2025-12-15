Offerte Esclusive per Studenti Universitari: Biglietti per le Partite dell’Olimpia Milano in Eurolega

Scopri come ottenere biglietti scontati per le partite di Eurolega dell'Olimpia Milano con CUS Milano. Approfitta delle nostre offerte esclusive e vivi l'emozione del basket dal vivo!

Il basket europeo si prepara a fare tappa a Milano, offrendo agli studenti universitari un’opportunità unica. In occasione delle attesissime partite di Eurolega tra l’Olimpia Milano e le squadre di Real Madrid e Fenerbahce, il CUS Milano propone biglietti a prezzi speciali. Gli incontri si svolgeranno presso l’Allianz Cloud, situato in Piazza Carlo Stuparich, facilmente raggiungibile tramite la metropolitana (fermata Lotto M1).

Dettagli della promozione

Per accedere ai biglietti scontati, gli studenti devono inserire un codice promozionale durante l’acquisto online. Il codice da utilizzare è OLIMPIA_UNI, e sarà necessario seguire le istruzioni per ottenere il massimo vantaggio dall’acquisto.

Procedura di acquisto online

Una volta selezionata la partita, il primo passo consiste nell’inserire il codice promo nella sezione dedicata. Successivamente, sarà necessario scegliere il settore in cui la promozione è valida. Si può optare per la modalità di selezione automatica del posto oppure per la scelta manuale, che consente di visualizzare il posto. Questo consente di trovare la sistemazione ideale per assistere alla partita.

Limitazioni e modalità di acquisto

È fondamentale ricordare che ogni studente può acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun incontro utilizzando un singolo badge universitario o il codice online. Per coloro che preferiscono acquistare i biglietti di persona, è possibile recarsi presso la sede dell’Olimpia in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, presentando il badge universitario.

Stampa e accesso al biglietto

Dopo aver completato la transazione, gli acquirenti possono scegliere tra la stampa del biglietto o la sua visualizzazione direttamente sullo smartphone. Questa flessibilità rende l’accesso all’evento ancora più comodo e immediato, permettendo di godere della partita senza alcun problema.

Partite in programma

Le due partite di Eurolega si svolgeranno il 16 dicembre contro il Real Madrid e il 18 dicembre contro il Fenerbahce. Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di basket, specialmente per gli studenti che possono approfittare di prezzi agevolati.

Assistere a queste emozionanti sfide di Eurolega è un’esperienza da non perdere. Con CUS Milano, il grande basket è a portata di mano.