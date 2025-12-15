Esplora Paderno d’Adda: Un Viaggio Affascinante tra Storia e Natura lungo il Fiume

Un'affascinante avventura a Paderno d'Adda: esplora la storia, scopri le meraviglie naturali e assapora i gusti autentici del territorio.

Questa sera, alle 23:00, andrà in onda una nuova puntata di “Dentro e Fuori dal Comune” su il61 e Telecity. Il programma sarà dedicato a Paderno d’Adda, comune situato in provincia di Lecco, lungo le rive del fiume Adda. La conduttrice Silvia Valenti guiderà un affascinante tour di scoperta di questo territorio ricco di storia e tradizioni.

Incontro con le autorità locali

Il viaggio inizierà presso il municipio, dove la Valenti avrà l’opportunità di dialogare con il sindaco Gianpaolo Torchio. Durante questo incontro si discuteranno le peculiarità del comune e i progetti futuri volti a valorizzare la comunità. Paderno d’Adda rappresenta non solo un luogo, ma un ecosistema culturale che riflette la storia e le esperienze dei suoi abitanti.

Storia e tradizioni

La puntata fornisce un’analisi approfondita sulla storia di Paderno d’Adda, mettendo in risalto luoghi emblematici come il Santuario della Madonna della Rocchetta e la Chiesetta di Santa Maria Addolorata. Un altro simbolo significativo della zona è il Ponte San Michele, che unisce le sponde bergamasche e lecchesi del fiume Adda. Grazie alla guida esperta di Fiorenzo Mandelli, insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, i visitatori possono apprezzare l’importanza storica di questi luoghi.

Il legame con il fiume Adda

Paderno d’Adda deve il proprio nome al fiume che la attraversa. La relazione tra il comune e l’Adda si è evoluta nel tempo, come evidenziato dal lavoro dell’Ecomuseo Leonardo Da Vinci, rappresentato da Cristian Bonomi. L’area ha subito notevoli cambiamenti nel paesaggio fluviale nel corso dei secoli, influenzati dalla creazione di infrastrutture per la navigazione, come il Naviglio di Paderno, che, sebbene sia il più corto dei Navigli, presenta sfide uniche a causa del suo dislivello di 29 metri.

Risanamento e futuro

Nonostante il Naviglio non sia più percorribile dal 1930, sono in cantiere progetti per la sua riqualificazione, come sottolineato da Roberto Biscardini, presidente dell’Associazione Riapriamo i Navigli. Questi sforzi mirano a ripristinare la bellezza e l’importanza storica della zona.

Arte e gastronomia a Paderno d’Adda

Paderno d’Adda, oltre ai luoghi storici, è nota per la sua street art, che arricchisce il centro storico e rende l’atmosfera vivace. La conduttrice guiderà i telespettatori nella visita alla sartoria di alta moda Tricot Chic, un esempio di eccellenza nel panorama della maglieria italiana.

Tradizione gastronomica

Si farà tappa al ristorante Il Beccofino, dove la cucina propone piatti raffinati in un ambiente accogliente. Il titolare Lino Casati, insieme agli chef Davide Aliotta e Nicholas Molgora, e alla sommelier Maria Grazia Ferrara, offriranno un’idea di cosa significhi mangiare bene a Paderno d’Adda, unendo tradizione e innovazione.

“Dentro e Fuori dal Comune” è un programma che celebra non solo la bellezza di luoghi come Paderno d’Adda, ma anche le storie e le esperienze di chi vive e lavora in queste comunità. L’appuntamento è fissato per tutti i lunedì sera alle 23 su il61 e Telecity. Questa iniziativa offre l’opportunità di scoprire le ricchezze dei nostri territori.