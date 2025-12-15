Alcione4Special: Progetto Sportivo Inclusivo per Giovani con Disabilità e Opportunità di Crescita

Alcione4Special è un progetto all'avanguardia che promuove l'inclusione sportiva per ragazzi con disabilità. Attraverso attività sportive mirate, creiamo opportunità di socializzazione e sviluppo personale, favorendo un ambiente inclusivo e stimolante per tutti i partecipanti. Unisciti a noi per sostenere il diritto di tutti i giovani a praticare sport e vivere esperienze significative!

Il 15 dicembre, a Palazzo Lombardia, è stato presentato il progetto Alcione4Special, un’iniziativa innovativa che mira a rendere il calcio accessibile ai ragazzi con disabilità. Questa proposta del club Alcione Milano nasce dalla volontà di creare un ambiente in cui i giovani possano esprimersi liberamente, crescere e integrarsi nella comunità attraverso lo sport.

Alcione4Special si propone di partecipare al campionato DCPS, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. L’obiettivo non è solo quello di formare una nuova squadra, ma di instaurare un nuovo approccio al modo di intendere il calcio, trasformandolo in un mezzo di inclusione e crescita personale.

Un progetto di inclusione e crescita

Durante la presentazione, hanno preso parola diverse autorità, tra cui Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “L’Alcione Milano non si distingue solo per i risultati sportivi, ma anche per l’impegno di supportare chi, attraverso lo sport, può ottenere grandi risultati personali”. Fontana ha evidenziato come l’attività sportiva possa essere un potente strumento per superare le difficoltà e coinvolgere i ragazzi nella realtà sociale.

Il valore dell’inclusività

Il progetto è sostenuto anche da diverse associazioni e partner, tra cui il Lions Club Milano Missione Sport. Carla De Albertis, presidente del Lions Club, ha affermato: “Il nostro supporto a Alcione4Special è motivato dalla convinzione che lo sport possa fungere da catalizzatore per l’inclusione e l’integrazione”. Questo tipo di iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di una società più inclusiva.

Attività e opportunità per i ragazzi

Gli allenamenti per i partecipanti al progetto saranno condotti da professionisti esperti, capaci di combinare competenze sportive e educative. Ogni settimana, i ragazzi si alleneranno e, ogni quattordici giorni, parteciperanno a partite ufficiali del campionato DCPS. Il club si impegna a offrire tutte le attrezzature necessarie per garantire un’esperienza senza barriere, completamente gratuita per i partecipanti.

Un messaggio di fiducia e opportunità

Serena Bortolini, presidente di Alcione4Special, ha espresso la sua visione per il progetto, sottolineando che “l’obiettivo è trasformare i ragazzi con fragilità neurocognitive da semplici spettatori a protagonisti attivi”. Ha condiviso un aneddoto toccante riguardo un ragazzo con sindrome di Asperger, dimostrando così come la vera fragilità spesso risieda nel rifiuto che i giovani possono incontrare nella società, piuttosto che nelle loro capacità.

Questo progetto non rappresenta solo una chance per i ragazzi di praticare sport, ma è anche un’opportunità per dimostrare che il calcio, quando praticato in un contesto inclusivo, può diventare un ponte verso una vita sociale più ricca e soddisfacente. Il messaggio è chiaro: lo sport non deve essere visto come un’opportunità riservata a pochi, ma come una possibilità aperta a tutti.

Alcione4Special non è solo un’iniziativa sportiva, ma un vero e proprio movimento verso l’inclusione, che mira a far sì che i ragazzi con disabilità possano non solo praticare calcio, ma anche sviluppare una nuova identità e una maggiore autostima. La Regione Lombardia e il club Alcione Milano sono determinati a rendere questo sogno una realtà, dimostrando che il calcio può davvero unire e integrare.