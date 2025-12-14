Virtus Verona Trionfa in Trasferta contro l’Alcione Milano: Analisi e Highlights della Partita

L'Alcione Milano perde in casa contro la Virtus Verona, subendo un gol cruciale nel secondo tempo.

Il calcio di Serie C ha visto un episodio emozionante il 13 dicembre 2025, quando l’Alcione Milano ha ospitato la Virtus Verona allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Nonostante le ambizioni crescenti, la squadra di casa ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva, chiudendo la partita con un punteggio di 0-1.

Guidati dal loro esperto allenatore, Giovanni Cusatis, i milanesi hanno cercato di imporre il loro gioco fin dai primi minuti. Tuttavia, la Virtus Verona, squadra giovane e dinamica, ha dimostrato di essere all’altezza della sfida.

Un primo tempo equilibrato

All’inizio della partita, il ritmo è stato incalzante. Al 9’ è stata la volta di De Marchi, attaccante della Virtus, che ha avuto un’ottima opportunità per portare la sua squadra in vantaggio, ma il suo tiro è finito alto. Solo due minuti dopo, l’Alcione ha risposto con Muroni, il quale, a tu per tu con il portiere avversario Sibi, ha sprecato una chiara occasione da rete.

La Virtus Verona ha continuato a premere, creando diverse occasioni. Al 18’, Morselli ha avuto una chance libera in area, ma ha calciato fuori. La partita si è mantenuta avvincente, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare il gol. Un episodio controverso si è registrato al 30’, quando Saiani è caduto in area, ma l’arbitro ha deciso di non concedere il rigore richiesto dal tecnico Fresco.

Ripresa e il gol decisivo

La ripresa ha visto entrambe le squadre tornare in campo con gli stessi undici titolari del primo tempo. Nei primi minuti, Morselli ha tentato un tiro impreciso, seguito da un’ottima parata di Agazzi su un tentativo di De Marchi. La Virtus Verona ha continuato a spingere, e al 49’ Sibi ha dimostrato le sue abilità, respingendo un tiro insidioso di Scuderi.

Al 55’, l’Alcione ha creato una chance con Ciappellano, ma Sibi ha parato con grande bravura. Un colpo di scena si è verificato quando De Marchi, infortunatosi, ha dovuto abbandonare il campo. Al suo posto è subentrato Pagliuca, che si è rivelato determinante. Al 70’, infatti, ha trasformato un cross di Amadio, siglando il gol che ha deciso l’incontro.

Le reazioni post-partita

Dopo la partita, Giovanni Cusatis ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza di queste sfide per la crescita dei giovani. “Oggi il pubblico ha visto una partita combattuta. Nonostante la sconfitta, abbiamo avuto delle buone occasioni e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare”, ha affermato l’allenatore milanese.

Dall’altra parte, Michael Fabbro della Virtus Verona ha evidenziato la necessità di mantenere una mentalità competitiva in ogni partita. “Ogni match è una finale per noi. Dobbiamo essere più cinici e sfruttare le occasioni che ci si presentano”, ha detto l’attaccante.

L’Alcione Milano deve affrontare la realtà di una classifica che non sorride, mentre la Virtus Verona guadagna fiducia e slancio per le prossime sfide. La lotta per la salvezza e per i playoff si fa sempre più intensa in questo avvincente campionato di Serie C.