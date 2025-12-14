Sequestro di Figurine Pokémon e One Piece a Linate: Operazione di Contrabbando da 90mila Euro

Un'operazione della Guardia di Finanza ha condotto al sequestro di figurine collezionabili presso l'aeroporto di Linate, evidenziando un mercato in continua espansione e crescente interesse tra i collezionisti.

Un evento curioso ha avuto luogo all’aeroporto di Linate, dove il personale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha scoperto un carico di figurine da collezione proveniente dal Giappone. Questo sequestro ha messo in luce l’interesse crescente per il mercato dei collezionabili, che spesso sfocia in situazioni di contrabbando.

Il passeggero, giunto da Tokyo con una sosta a Parigi, si trovava nel corridoio “verde” riservato a chi non ha nulla da dichiarare. Tuttavia, il suo viaggio e il contenuto della valigia hanno attirato l’attenzione delle autorità competenti.

Il sequestro delle figurine

Durante il controllo, gli agenti hanno aperto il bagaglio e hanno trovato oltre 20mila figurine collezionabili, molte delle quali provenienti da famosi franchise giapponesi come Pokémon e One Piece. Questi oggetti, di grande valore, non erano ancora disponibili nei mercati europei, rendendo il loro valore commerciale particolarmente elevato, stimato attorno ai 90mila euro.

Mercato dei collezionabili

Il mercato delle carte collezionabili è in forte espansione, con collezionisti disposti a pagare cifre considerevoli per ottenere pezzi rari. Alcune carte, in condizioni eccellenti, possono raggiungere prezzi da capogiro, talvolta anche oltre i centomila euro. La situazione di Linate evidenzia non solo l’attrattiva di questi oggetti, ma anche il rischio associato al contrabbando.

Le conseguenze legali

Per il passeggero, il sequestro ha comportato anche delle conseguenze legali. Gli è stata contestata l’importazione in contrabbando della merce e potrebbe affrontare una sanzione amministrativa che oscilla tra il 100% e il 200% dei diritti di confine evasi. Questo potrebbe tradursi in una multa di oltre 22mila euro, un importo significativo che riflette l’alta valenza commerciale della merce sequestrata.

Riflessioni sulla sicurezza doganale

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei controlli doganali e sull’efficacia delle misure attuate per prevenire tali situazioni. Con l’aumento delle transazioni online e la crescente domanda di carte collezionabili, è essenziale che le autorità restino vigili e pronte a intervenire in caso di irregolarità.

Il sequestro di figurine rare all’aeroporto di Linate non è solo un episodio isolato, ma rappresenta un fenomeno più ampio legato al mercato dei collezionabili e al contrabbando. Le autorità continuano a monitorare attentamente il traffico di merce di valore, proteggendo così sia i collezionisti che il mercato legale.