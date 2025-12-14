Scienza e Arte: Un’Analisi Etica del Progresso Tecnologico

Un ciclo di eventi al Teatro Argentina dedicato all'esplorazione dell'intersezione tra scienza, etica e arte. Un'opportunità unica per approfondire il dialogo tra discipline, stimolare la riflessione critica e promuovere la creatività attraverso conferenze, dibattiti e performance artistiche. Un'iniziativa che unisce pensiero scientifico e sensibilità artistica, aprendo nuove prospettive sul ruolo dell'etica nella ricerca e nella creazione.

Dal 14 dicembre 2025 al 10 maggio 2026, il Teatro Argentina ospiterà la terza edizione di Quando la scienza fa spettacolo, un’iniziativa volta a rendere accessibili e coinvolgenti i temi scientifici per il grande pubblico. Questo ciclo di incontri, curato da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni, si concentrerà sull’importante relazione tra ricerca scientifica ed etica, affrontando argomenti quali la robotica, le neuroscienze e l’intelligenza artificiale.

Programma degli incontri

Ogni appuntamento della rassegna prevede la partecipazione di esperti di fama internazionale che, insieme all’attore Marco Marzocca, guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di come le innovazioni scientifiche possano interrogare la nostra coscienza. L’attrice Francesca Astrei offrirà letture di testi classici, mentre una scenografia virtuale arricchirà l’esperienza, presentando immagini e filmati storici.

Primo incontro: Roboetica dalla sanità allo spazio

Il primo evento si svolgerà il 14 dicembre 2025 e avrà come protagonisti esperti del settore tra cui Walter Cugno, Vicepresidente di Thales Alenia Space Italia, e Paolo Galdieri, avvocato e docente di diritto penale informatico. Il dibattito si concentrerà su come le tecnologie robotiche possano influenzare vari ambiti, dalla sanità all’esplorazione spaziale.

Neuroscienze e bioetica

Il tema delle neuroscienze sarà approfondito l’8 marzo 2026. Il professor Enrico Alleva, esperto di etologia, e Laura Palazzani, filosofa del diritto, discuteranno l’importanza della bioetica in un contesto in cui le tecnologie avanzate trasformano la nostra comprensione della vita umana. Questo incontro rappresenterà un’opportunità per riflettere sull’uso di organoidi e assembloidi nella ricerca biologica.

Il futuro dell’intelligenza artificiale

Il ciclo di incontri si concluderà il 10 maggio 2026 con una sessione dedicata all’AI Ethics, una questione cruciale per la fiducia nella tecnologia. Relatori come Rino Falcone, ricercatore emerito del CNR, e Giusella Finocchiaro, esperta di diritto privato e intelligenza artificiale, esamineranno le implicazioni etiche legate all’uso crescente dell’IA nella società contemporanea.

Informazioni pratiche

Ogni incontro avrà inizio alle ore 12.00. I biglietti saranno disponibili al costo di 10 euro per ciascun evento. In alternativa, è possibile acquistare una TdR Card Scienza&Arte al prezzo di 20 euro, che consente l’accesso a tutti e tre gli appuntamenti. La rassegna rappresenta un’opportunità unica per riflettere su come la scienza e l’arte possano interagire in un dialogo costruttivo e arricchente.

Questo ciclo di eventi offre al pubblico un’importante occasione per confrontarsi con le sfide etiche e sociali della moderna ricerca scientifica, stimolando una discussione critica e approfondita.