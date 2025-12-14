Partecipa al Winter Camp di Basket di Olimpia Milano per Giovani Atleti: Un’Occasione Imperdibile!

Un'opportunità unica per i giovani appassionati di basket che desiderano sviluppare le proprie abilità e divertirsi in un ambiente stimolante.

Il winter camp di Olimpia Milano rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani appassionati di basket che desiderano affinare le proprie abilità tecniche durante le festività natalizie. In programma a Basiglio, dal 27 al 29 dicembre, questo evento è organizzato in collaborazione con Milano 3 Basket e accoglie partecipanti di età compresa tra il 2011 e il 2018.

La struttura del camp prevede due sessioni distinte: una al mattino per i ragazzi nati tra il 2015 e il 2018 e una al pomeriggio per quelli del 2011-2014. Questa suddivisione permette di garantire un’attenzione mirata e un programma di allenamento specifico per ciascun gruppo d’età.

Un camp con esperti del settore

Diretto da tecnici altamente qualificati del settore minibasket e giovanile di Olimpia, il camp si concentra sullo sviluppo delle capacità individuali dei partecipanti. Gli allenamenti si terranno in un ambiente professionale, dove l’obiettivo principale è migliorare l’affiatamento e la tecnica di gioco.

Incontri speciali e opportunità di crescita

In aggiunta agli allenamenti, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare ospiti speciali, che potranno condividere la loro esperienza e passione per il basket. Questi momenti possono essere fonte di grande ispirazione e motivazione per i giovani atleti, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Il PalaBasiglio: il cuore sportivo di Milano 3

Il PalaBasiglio è il fulcro delle attività sportive nella zona di Milano 3. Da oltre trent’anni, questa struttura promuove lo sport e il benessere, offrendo spazi moderni e attrezzati per diverse discipline. Con un ampio campo da gioco al coperto, il palazzetto è utilizzato per il basket, la pallavolo e altre attività sportive.

Adatto per le partite ufficiali della società Milano3 Basket, il PalaBasiglio è dotato di tribune, spogliatoi, una sala fitness e un’area ristoro, rendendolo ideale non solo per gli allenamenti quotidiani ma anche per eventi sportivi di livello locale e regionale.

Un ambiente stimolante e accessibile

Immerso nel verde del comprensorio di Milano 3, il PalaBasiglio è facilmente raggiungibile e rappresenta un punto di incontro per atleti, famiglie e appassionati di sport. La sua gestione scrupolosa e la varietà di corsi proposti per diverse fasce d’età lo rendono un centro dinamico, dove si fondono agonismo, salute e socialità.

Il winter camp di Olimpia Milano è un’opzione imperdibile per i giovani atleti che vogliono perfezionare le loro abilità nel basket, trascorrendo del tempo in un ambiente stimolante e professionale. Questa esperienza offre l’opportunità di condividere la passione per il basket con altri giovani amanti dello sport.