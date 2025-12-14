Olimpia Milano: Strategie di Mercato per Affrontare le Assenze in Squadra

Nonostante i recenti successi, l'Olimpia Milano deve rafforzare la propria squadra per gestire le assenze in modo efficace.

Dopo una vittoria significativa contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano non può rilassarsi. La dirigenza rimane concentrata sulle necessità del mercato, come ha affermato il coach Peppe Poeta. L’emergenza legata agli infortuni ha costretto la squadra a rivedere le proprie strategie e a cercare nuovi elementi per rinforzare le rotazioni.

Attualmente, i giocatori assenti come Nico Mannion, Lorenzo Brown, Diego Flaccadori e Stefano Tonut, insieme a Leandro Bolmaro, hanno limitato le opzioni per il coach. Queste problematiche spingono l’Olimpia Milano a valutare l’ingresso di nuovi atleti per rimpolpare il proprio roster, in particolare per il settore esterno.

Le strategie di mercato dell’Olimpia Milano

Il primo passo per la dirigenza è identificare chi possa arrivare e avere un impatto immediato. L’Olimpia Milano non ha il lusso di aspettare a lungo e ha iniziato a stilare una lista di potenziali rinforzi. In questo contesto, diversi nomi emergono come possibili soluzioni.

Yago Dos Santos: un talento da considerare

Uno dei profili più interessanti è senza dubbio Yago Dos Santos. Nonostante l’estate scorsa la Stella Rossa avesse deciso di non confermarlo, il suo talento l’ha riportato in campo. Con una statura di 175 centimetri, Yago è un giocatore rapido e dinamico, che ha mostrato di avere grandi potenzialità, sebbene finora abbia avuto solo 12 minuti di media di utilizzo.

Justus Hollatz: un giovane in crescita

Un altro nome da tenere in considerazione è Justus Hollatz, playmaker classe 2001 di 191 centimetri. Arrivato al Bayern Monaco a gennaio, ha fatto registrare 5 punti di media e 3.2 assist nella passata stagione. Tuttavia, la sua presenza in questa stagione è stata ridotta, e potrebbe essere difficile per Milano garantirne il trasferimento.

Altri potenziali rinforzi

Nella lista dei possibili acquisti, troviamo anche Brandon Boston Jr., una guardia di quasi 2 metri che attualmente gioca per il Fenerbahce. Dopo un infortunio subito a ottobre, ha visto un utilizzo limitato, con soli 6 minuti di gioco contro il Maccabi e 5 contro l’Hapoel. Tuttavia, il suo contratto potrebbe risultare più oneroso rispetto agli altri candidati.

Tyler Ennis: un ritorno in Italia?

Un volto noto del campionato italiano è Tyler Ennis, ex Reyer Venezia, ora in forza all’Hapoel. Con una media di 7 minuti a partita, la sua situazione è complicata dal rientro di Madar. La sua esperienza in Italia potrebbe risultare vantaggiosa per l’Olimpia, soprattutto considerando il suo precedente successo contro Milano in Coppa Italia.

Saben Lee: un talento da rilanciare

Infine, Saben Lee, che ha mostrato prestazioni notevoli con Manisa in BCL, si trova ora in difficoltà all’Olympiacos. Con l’arrivo di Monte Morris, il suo tempo di gioco si è ulteriormente ridotto. Lee ha le caratteristiche che mancano nel roster milanese, ma per lui diventa cruciale trovare spazio per esprimere il proprio talento.

L’Olimpia Milano è in una fase di transizione e la dirigenza sta compiendo ogni sforzo per trovare le giuste soluzioni sul mercato. La lista dei nomi è lunga, e ogni opzione verrà attentamente valutata per garantire un futuro competitivo alla squadra, nonostante le attuali difficoltà.