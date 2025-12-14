Giovane Arrestato a Milano: Rapina in Metropolitana Svelata

Un'aggressione tra adolescenti ha comportato l'arresto di un quindicenne a Milano, sottolineando l'urgenza di implementare misure di sicurezza più efficaci nelle metropolitane.

Nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, la città di Milano ha registrato un episodio di violenza che ha coinvolto un gruppo di giovani. La Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di soli 15 anni, accusato di aver partecipato a una rapina aggravata nei confronti di un coetaneo. L’incidente si è verificato nei pressi della fermata della metro M1 Inganni, un luogo frequentato da numerosi pendolari e studenti.

La dinamica dell’aggressione

Intorno alle ore 16, gli agenti del Commissariato Lorenteggio sono stati allertati dalla Centrale Operativa riguardo a una lite tra giovani. Giunti sul posto, hanno trovato due ragazzi quindicenni, uno dei quali era la vittima, un cittadino egiziano. Quest’ultimo ha riferito di essere stato aggredito poco prima nel parcheggio sotterraneo della fermata M1 Bisceglie.

La violenza del branco

Secondo la testimonianza della vittima, un gruppo di coetanei ha circondato e aggredito il giovane con calci e pugni. In un attimo di caos, gli aggressori sono riusciti a sottrargli un sacchetto contenente alcuni acquisti recenti, il portafoglio e il giubbotto. Dopo la rapina, i giovani si sono diretti verso la fermata della metropolitana, pensando di farla franca.

La reazione della vittima

Nonostante la paura e la sorpresa iniziale, il giovane egiziano ha deciso di non arrendersi. Mentre gli aggressori si allontanavano, è riuscito a raggiungerli all’ingresso delle scale della metropolitana. Qui, è avvenuta una seconda colluttazione, in cui il ragazzo ha tentato di recuperare i suoi beni.

Intervento della polizia

La situazione è degenerata quando la vittima ha bloccato uno dei rapinatori, mentre gli altri sono fuggiti su un convoglio metropolitano in partenza. Gli agenti della polizia, avvisati della lite, sono intervenuti immediatamente, arrestando il giovane trattenuto dalla vittima. Questo ragazzo, cittadino italiano, è stato accusato di rapina aggravata in concorso.

Indagini in corso

Le indagini proseguono. La polizia sta cercando di identificare gli altri membri del gruppo di aggressori e recuperare gli oggetti rubati. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei trasporti pubblici, specialmente in un periodo in cui le metropolitane sono affollate da studenti e lavoratori.

La situazione di Milano rappresenta un monito per tutti. È fondamentale collaborare per garantire che i mezzi pubblici siano sicuri, in particolare per i più giovani. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine risulta cruciale per prevenire futuri episodi di violenza e assicurare un ambiente più sereno e protetto per la comunità.