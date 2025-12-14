Fratelli d’Italia: La Carenza di Servizi di Pre-scuola a Lainate

Fratelli d'Italia esprime forti preoccupazioni per l'assenza del servizio di pre-scuola nelle scuole dell'infanzia di Lainate.

Il dibattito sulla disponibilità dei servizi per l’infanzia a Lainate si intensifica, con il gruppo di Fratelli d’Italia che esprime forti critiche nei confronti della giunta comunale guidata dal sindaco Alberto Landonio. In particolare, il focus è rivolto sul servizio di pre-scuola, la cui mancanza viene considerata un tema di rilevanza cruciale per molte famiglie del territorio.

Secondo i rappresentanti del partito, il Piano del Diritto allo Studio 2025/2026, recentemente presentato dall’Amministrazione, non risponde adeguatamente alle esigenze delle famiglie. Infatti, il documento evidenzia che il pre-scuola è stato attivato esclusivamente per le scuole primarie, mentre le scuole dell’infanzia non beneficiano di alcun servizio simile.

Le esigenze delle famiglie

Un dato illuminante emerso è che 133 bambini sono stati iscritti al pre-scuola nelle scuole primarie, mentre ben 86 famiglie già utilizzano il servizio di post-scuola nelle scuole dell’infanzia. Questo scenario suggerisce una necessità concreta e immediata di un servizio che, ad oggi, non è stato attivato. La questione è stata sollevata dalla presidente del circolo di Lainate, Francesca Viganò, che ha sottolineato come i genitori si trovino spesso a dover affrontare situazioni di emergenza per conciliare le loro esigenze lavorative con gli orari scolastici.

Confronto con i comuni limitrofi

Francesca Viganò ha anche messo in evidenza che in numerosi comuni limitrofi il pre-scuola è già attivo da tempo, offrendo un supporto fondamentale alle famiglie. La mancanza di un servizio simile a Lainate solleva interrogativi su come vengano gestite le risorse comunali, soprattutto alla luce dell’aumento delle tasse comunali deciso dall’Amministrazione per il 2025.

Fratelli d’Italia ha votato contro questa manovra, ritenendo che i fondi dovrebbero essere destinati a servizi essenziali come il pre-scuola, che rispondono a bisogni concreti e immediati delle famiglie. La situazione attuale solleva interrogativi su quanto l’Amministrazione stia realmente ascoltando le esigenze dei cittadini.

Richiesta di un cambiamento

La mancanza di proposte concrete da parte dell’Amministrazione sul tema del pre-scuola ha suscitato preoccupazione. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno affermato che prima di intraprendere discussioni su piani futuri, come “Lainate 2030”, sarebbe meglio focalizzarsi sulle necessità attuali delle famiglie, che chiedono risposte tangibili e non semplici annunci.

Impegno del partito sul territorio

Per rafforzare la propria posizione e raccogliere ulteriori feedback dai cittadini, Fratelli d’Italia Lainate ha annunciato l’intenzione di tornare in piazza nel mese di dicembre. L’obiettivo è ascoltare le proposte dei residenti e condividere le proprie iniziative, tra cui la netta opposizione al progetto “Lainate 2030”. Questo impegno costante e chiaro dimostra la volontà del circolo di essere un punto di riferimento per le famiglie e i cittadini di Lainate.

La questione del pre-scuola rappresenta non solo un tema di discussione politica, ma anche una questione sociale che tocca direttamente la vita quotidiana di molte famiglie. Fratelli d’Italia continua a lottare affinché queste istanze vengano ascoltate e, soprattutto, soddisfatte.