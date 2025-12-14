Cinisello Balsamo: Arresto di un Giovane per Traffico di Droga

Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di un giovane per possesso di droga.

Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 24 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, quando gli agenti, durante un controllo di routine, hanno notato un’auto con tre persone nelle vicinanze.

Il controllo della polizia

Intorno alle 18, gli agenti della volante del commissariato, percorrendo viale Abruzzi, hanno osservato un’autovettura ferma e hanno deciso di effettuare un controllo. All’interno del veicolo si trovavano un uomo e due donne. Durante le operazioni di verifica, è emerso che una delle donne, una ragazza di 22 anni, era in possesso di un tirapugni e di una dose di marijuana.

Scoperta della droga

Un giovane di 24 anni è stato trovato in possesso di due sacchetti contenenti sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno rinvenuto 5 grammi di ketamina e 10 grammi di MDMA, suddivisi in otto e quattro involucri. La quantità di droga rinvenuta ha suscitato sospetti riguardo a un possibile traffico illecito.

Investigazioni successive

Le indagini non si sono limitate al controllo iniziale. Gli agenti hanno esteso le verifiche all’abitazione del 24enne, situata a Monza. Qui, la polizia ha scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 15 grammi di ecstasy in 30 pastiglie, 256 grammi di marijuana, 60 grammi di ketamina, 74 dosi di LSD, 52 grammi di MDMA e 6 grammi di cocaina.

Materiale sequestrato e arresto

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto 350 euro in contante, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle sostanze. Questo materiale ha ulteriormente avvalorato l’ipotesi di spaccio, conducendo all’arresto del giovane, che è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anche la posizione della ragazza di 22 anni è attualmente oggetto di indagine da parte degli investigatori, poiché il suo comportamento e il possesso di un’arma non registrata hanno suscitato preoccupazioni.

Intervento della polizia a Cinisello Balsamo

Il recente intervento della polizia di Cinisello Balsamo rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Questa operazione si inserisce in un contesto di attività mirate, necessarie per contrastare un fenomeno che continua a costituire una sfida significativa per la comunità locale. La sinergia tra le forze dell’ordine e i cittadini è essenziale per prevenire e combattere lo spaccio di droga. Le autorità locali mostrano una ferma determinazione nel mantenere alta la guardia e nel perseguire gli individui che violano le normative in materia di sicurezza pubblica.