Celebrazione Natalizia dell’Associazione per Persone Straordinariamente Abili: Un Evento da Non Perdere!

Un evento natalizio dedicato alla promozione dei valori di pace e inclusione, creando un'atmosfera accogliente e festosa per tutti i partecipanti.

Mercoledì 14 dicembre, l’associazione Straordinariamente abili ha organizzato una serata natalizia presso la Contrada della Flora di Legnano. L’incontro ha rappresentato un momento ricco di emozioni e significato. La presidente Carolina Borsani ha accolto con entusiasmo i partecipanti, dando avvio a una celebrazione finalizzata a rafforzare i legami tra le persone e a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.

Un incontro di festa e condivisione

La serata ha visto momenti di gioia condivisi dai membri dell’associazione, dalle loro famiglie e dai numerosi volontari che supportano le attività durante l’anno. Questo evento ha offerto l’occasione ideale per riflettere sul lavoro svolto e per esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo delle iniziative proposte dall’associazione.

Le attività dell’associazione

Durante la serata, la presidente Borsani ha illustrato le varie attività realizzate dall’associazione nel corso dell’anno. Tra le iniziative più significative, sono state menzionate le donazioni a diversi reparti degli ospedali dell’ASST Ovest Milanese. Tali gesti hanno rappresentato un modo concreto per restituire alla comunità e per dimostrare che l’inclusione e la solidarietà possono fare la differenza nella vita delle persone.

Un ringraziamento speciale

Si rende omaggio al supporto delle Reggenze della Contrada della Flora, che hanno partecipato attivamente alla serata. La presenza del Capitano, della Castellana e della Gran Dama ha conferito all’evento un significato particolare, evidenziando il legame tra l’associazione e la comunità locale. I contradaioli hanno dimostrato grande disponibilità, accogliendo gli ospiti con calore e affetto, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e accogliente.

Messaggi di pace e speranza

Un elemento centrale della serata è stato il messaggio di pace che il Natale porta con sé. La presidente ha sottolineato l’importanza di trasmettere valori positivi e di costruire un futuro in cui tutti possano sentirsi parte di una comunità inclusiva. La celebrazione ha inteso rappresentare un simbolo di resistenza e di speranza, richiamando alla fiducia e all’ottimismo per il futuro.

La serata di auguri organizzata dall’associazione Straordinariamente abili ha rappresentato un momento di festa e un’importante occasione di riflessione sull’importanza del volontariato e della solidarietà. La comunità si è unita per celebrare e sostenere una causa nobile, dimostrando che, unendo le forze, è possibile affrontare le difficoltà e contribuire alla costruzione di un mondo migliore.