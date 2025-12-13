Olimpia Milano trionfa sul Panathinaikos, ma Bolmaro subisce un infortunio

Milano celebra la vittoria contro il Panathinaikos, sebbene l'infortunio di Bolmaro rappresenti una nota triste.

Il match tra Olimpia Milano e Panathinaikos ha rappresentato un incontro avvincente, culminato con una vittoria per i milanesi per 96-89. Questo risultato è fondamentale per la squadra, che si riafferma con un record positivo in EuroLeague. Tuttavia, la serata è stata segnata dall’infortunio subito da Leandro Bolmaro, un giocatore chiave per la formazione.

Analisi del match

Il primo quarto si è chiuso con il punteggio di 21-26 a favore del Panathinaikos, ma l’Olimpia ha dimostrato grande resilienza. Nella seconda frazione, la squadra di Milano ha messo in campo una performance straordinaria, recuperando e chiudendo il primo tempo sul 54-44. Questo slancio ha continuato a crescere, portando Milano a un vantaggio di 80-59 alla fine del terzo quarto.

Le performance individuali

Tra i protagonisti indiscussi del match spicca Brooks, autore di 26 punti, seguito da Leday, che ha contribuito con 15 punti. Anche Nebo e Shields hanno avuto un ruolo significativo, totalizzando rispettivamente 10 e 13 punti. La squadra ha mostrato un’accuratezza del 57,1% nei tiri da due e del 51,5% da tre, evidenziando una certa precisione nelle conclusioni.

Il momento critico: l’infortunio di Bolmaro

Nel corso del quarto quarto, Leandro Bolmaro ha accusato un dolore all’inguine, costringendolo a lasciare il campo e tornare in panchina. Le sue espressioni preoccupate non sono passate inosservate e lo staff medico ha immediatamente avviato le valutazioni del caso. Il coach Peppe Poeta ha confermato che Bolmaro ha sentito tirare l’adduttore, suscitando preoccupazioni per la sua condizione fisica.

Le implicazioni per il futuro

La perdita di un giocatore come Bolmaro, fondamentale nel sistema di gioco della squadra, potrebbe avere ripercussioni significative. La sua assenza, se prolungata, costringerà il coach a rivedere le strategie e a trovare soluzioni alternative. La situazione sarà monitorata attentamente e si prevede che nei prossimi giorni emergano ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta.

Sebbene l’Olimpia Milano abbia ottenuto un’importante vittoria contro il Panathinaikos, l’infortunio di Bolmaro getta un’ombra su questo successo. La squadra dovrà affrontare le sfide future con determinazione, auspicando di recuperare il proprio giocatore nel minor tempo possibile.