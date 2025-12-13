Milano: Operazioni di Polizia nelle Stazioni Portano a Numerosi Arresti

Controlli mirati nelle stazioni di Milano hanno portato a numerosi arresti per furti e spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo a migliorare la sicurezza pubblica e a contrastare la criminalità nella città.

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nelle stazioni ferroviarie di Milano. Questa operazione ha portato a risultati significativi nel contrasto a reati come furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Avviata giovedì scorso, l’operazione ha visto un’ampia partecipazione di agenti e militari dell’Esercito.

La sequenza degli arresti

Il primo intervento si è registrato giovedì, quando un uomo algerino di 34 anni è stato bloccato dopo un inseguimento da parte di una vittima. L’agente ha recuperato un borsello e un portafogli rubati. Nella medesima mattinata, presso la Stazione Centrale, due giovani di 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di uno zaino rubato da un treno ad alta velocità, prontamente restituito al legittimo proprietario.

Furti e documenti falsi

Il giorno successivo, venerdì 5, presso la stazione di Rogoredo, un 18enne italiano è stato arrestato dalla Polfer in collaborazione con i militari. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, oltre a un coltello e denaro contante. Durante la perquisizione della sua abitazione, è stata rinvenuta anche una bilancia di precisione, ulteriore indizio del suo coinvolgimento nello spaccio.

Controlli e sicurezza

Nel pomeriggio di venerdì, sempre alla Stazione Centrale, un uomo algerino di 28 anni è stato arrestato dopo aver sottratto uno zaino contenente un computer. Quando gli è stato richiesto di identificarsi, ha mostrato un documento spagnolo falso, il che ha portato all’immediato arresto.

Ordini di carcerazione e pene

La sera scorsa, a Rogoredo, è stato rintracciato un uomo egiziano di 68 anni, ricercato per un ordine di carcerazione emesso per spaccio di droga. La pena residua da scontare superava un anno, accompagnata da un’ammenda di 4.000 euro. Questi eventi evidenziano l’impegno delle forze di polizia nel mantenere la sicurezza nelle stazioni, luoghi frequentemente vulnerabili a fenomeni delinquenziali.

Controlli intensificati nelle stazioni

Questa intensificazione dei controlli nelle stazioni di Milano rappresenta una risposta efficace alle problematiche di furti e spaccio di droga. Con l’ausilio di operazioni mirate, la polizia sta cercando di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai viaggiatori. La collaborazione tra diversi corpi di polizia e forze armate dimostra la volontà di affrontare e ridurre i reati che affliggono le aree più trafficate della città.