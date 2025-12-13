Fratelli d’Italia: Critiche alla Giunta di Lainate sul Servizio Pre-Scuola

Fratelli d'Italia critica la giunta di Lainate per l'assenza del servizio di pre-scuola nelle scuole dell'infanzia, evidenziando l'importanza di garantire un supporto adeguato alle famiglie e un ambiente educativo sereno per i bambini.

La questione del pre-scuola nelle scuole dell’infanzia di Lainate è diventata oggetto di acceso dibattito, con il gruppo di Fratelli d’Italia che ha criticato l’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Landonio. Secondo i rappresentanti del partito, questo servizio essenziale è assente, nonostante il Piano del Diritto allo Studio 2025/2026 recentemente presentato dall’Amministrazione, che evidenzia chiaramente il bisogno delle famiglie.

Il documento ufficiale rivela che il pre-scuola è stato attivato solo per le scuole primarie, con 133 iscritti, mentre per le scuole dell’infanzia non è stato previsto alcun servizio, nonostante 86 famiglie già utilizzino il post-scuola. Questo dato sottolinea una necessità concreta e quotidiana che non può essere ignorata.

Le esigenze delle famiglie di Lainate

“Ogni lunedì, al ritorno a scuola, molti genitori si trovano costretti a trovare soluzioni di emergenza per conciliare le loro attività lavorative con gli orari scolastici”, ha dichiarato Francesca Viganò, Presidente del circolo di Lainate. “Nel contempo, nei comuni limitrofi, il servizio di pre-scuola per l’infanzia è già operativo da tempo. La mancanza di una risposta adeguata a Lainate è inaccettabile.”

Aumento delle tasse e mancanza di servizi

Nel, l’Amministrazione ha deciso di aumentare le tasse comunali per l’anno successivo, giustificando questa scelta come necessaria per garantire i servizi essenziali. Tuttavia, il gruppo di Fratelli d’Italia ha votato contro questa decisione, ritenendo che le risorse dovrebbero essere destinate a servizi che rispondano concretamente ai bisogni delle famiglie.

“Con i fondi disponibili, è fondamentale investire in servizi basilari come il pre-scuola, che possono realmente migliorare la vita quotidiana dei cittadini”, ha aggiunto Viganò, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse da parte dell’Amministrazione comunale.

Richiesta di attenzione verso il presente

Attualmente, la giunta non ha presentato proposte concrete per affrontare la questione del pre-scuola. “Invece di discutere di progetti futuri come ‘Lainate 2030’, sarebbe più opportuno concentrarsi sulle necessità attuali delle famiglie che abitano il territorio e che hanno bisogno di risposte pratiche, non di promesse”, hanno affermato i membri del circolo.

Impegno e ascolto del territorio

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Lainate ha annunciato che continuerà a essere presente sul territorio, organizzando eventi per ascoltare le segnalazioni dei cittadini e raccogliere proposte. Anche nel mese di dicembre, i membri del partito scenderanno in piazza per discutere delle esigenze locali e per esprimere la loro contrarietà al progetto ‘Lainate 2030’, che, secondo loro, non tiene conto delle priorità immediate delle famiglie.

Il circolo di Lainate si impegna a mantenere un dialogo costante con i cittadini, dimostrando così la propria determinazione nel portare avanti le istanze della comunità. La mancanza del pre-scuola, in particolare, è vista come una questione cruciale che richiede attenzione e azione immediata da parte dell’Amministrazione comunale.