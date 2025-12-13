Cinisello Balsamo: Arrestato un Ventiquattrenne per Traffico di Droga

Un giovane di ventiquattro anni è stato arrestato a Cinisello Balsamo con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, mentre una giovane donna è stata sottoposta a indagine per possesso illegale di armi.

Un’operazione della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 24 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di un giorno di dicembre, quando gli agenti, durante un normale pattugliamento in viale Abruzzi, hanno notato un’auto parcheggiata con tre persone a bordo.

Il controllo di polizia

Intorno alle ore 18, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo sull’auto sospetta. All’interno, si trovavano un uomo e due donne. Durante le verifiche, una delle donne, una ventiduenne italiana, è stata trovata in possesso di un tirapugni e di una dose di marijuana, il che ha portato a una sanzione amministrativa per possesso di droga.

Il giovane spacciatore

Un giovane di 24 anni è stato trovato in possesso di due buste contenenti sostanze illecite. In particolare, gli agenti hanno rinvenuto 5 grammi di ketamina e 10 grammi di MDMA, suddivisi in otto e quattro involucri. Questa scoperta ha portato gli agenti a proseguire le indagini, culminando in un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione del giovane, situata a Monza.

Perquisizione e scoperta del materiale illecito

La perquisizione dell’abitazione ha rivelato un vero e proprio arsenale di sostanze stupefacenti. All’interno di un armadio, gli agenti hanno scoperto un totale di 15 grammi di ecstasy, suddivisi in 30 pastiglie, oltre a 256 grammi di marijuana e 60 grammi di ketamina. Inoltre, sono stati trovati 74 dosi di LSD, 52 grammi di MDMA, 6 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il denaro e le accuse

In aggiunta, gli agenti hanno sequestrato 350 euro in contante, ritenuto il provento dell’attività di spaccio. L’arresto del ventiquattrenne ha quindi assunto contorni molto più gravi, con accuse che vanno ben oltre la semplice detenzione di sostanze stupefacenti.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga

Questo episodio evidenzia l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a preoccupare molte comunità. La presenza di armi e sostanze pericolose in circolazione rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica. L’arresto del giovane e la scoperta del materiale illecito costituiscono un passo significativo nella lotta contro il crimine nella zona di Cinisello Balsamo.