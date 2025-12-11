P!ckers Annuncia la Collaborazione Ufficiale con Olimpia Milano per la Stagione 2025/26

P!ckers collabora con Olimpia Milano per trasformare ogni partita in un'esperienza straordinaria e coinvolgente.

Il mondo dello sport e quello della gastronomia si intrecciano in una nuova entusiasmante partnership: P!ckers, il brand di appetizer surgelati del gruppo McCain, annuncia la sua collaborazione con Olimpia Milano per la stagione 2025/26. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il marchio, che intende stabilire un legame sempre più forte con il basket, creando momenti indimenticabili per i tifosi.

Un’esperienza unica all’Allianz Cloud

A partire dal 18 dicembre, il palazzetto dell’Allianz Cloud di Milano si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Tre eventi speciali sono stati programmati per rendere ogni partita un’occasione da ricordare. Tra le iniziative più coinvolgenti, spicca la Look-Alike-Cam, una novità che permetterà ai fan di vedere i loro sosia trasformarsi in simpatici puppet P!ckers, direttamente sul cubo centrale.

Condivisione della passione sui social

Durante le partite, i tifosi riceveranno flyer contenenti un QR code che consente l’accesso a un filtro speciale. Questo strumento permette di creare e condividere sui social il proprio alter ego in stile puppet, rafforzando la connessione tra il brand e il pubblico. Si tratta di un modo innovativo per vivere lo sport e la convivialità, unendo la passione per il basket con il divertimento dei finger food.

Un brand presente in ogni angolo del palazzetto

La visibilità di P!ckers non si limiterà soltanto agli eventi speciali. Il brand sarà costantemente presente con i suoi messaggi pubblicitari sui led bordocampo, sia all’Allianz Cloud che nel Forum di Assago, dove si svolgeranno anche le partite di Olimpia. Questa strategia mira a garantire che il marchio sia sempre associato a momenti di gioia e condivisione, evidenziando l’importanza di un’esperienza di gioco coinvolgente.

Un concorso per i tifosi più appassionati

Dal 7 gennaio 2026, i veri appassionati di basket potranno partecipare al concorso Aperitivo da campioni, offrendo la possibilità di vincere quattro biglietti per tutte le partite casalinghe di Olimpia Milano, a partire dal 1° febbraio 2026. Questa iniziativa premia la fedeltà dei tifosi e li incoraggia a vivere ogni incontro con entusiasmo e passione.

Il ruolo di Valentina Vignali

In questa nuova avventura, non può mancare il volto noto del brand: Valentina Vignali. L’ambassador di P!ckers sarà al centro di una campagna promozionale, che verrà diffusa attraverso spot mirati sulle Connected TV e sui social network. La sua presenza amplificherà l’iniziativa e avvicinerà ulteriormente il pubblico all’identità del marchio, rendendolo parte integrante della cultura sportiva.

Un impegno per il futuro del basket

Silvia Conti, Marketing Manager Retail di McCain Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno nel basket attraverso questa partnership con una delle squadre più prestigiose d’Italia. La nostra missione è quella di arricchire l’esperienza dei tifosi, promuovendo valori come la condivisione e l’intrattenimento, che sono parte della nostra identità.”

Inoltre, Edoardo Alzetta, Chief Sports Officer di Havas Play, ha aggiunto: “Questa collaborazione è un esempio di come lo sport possa fungere da potente leva di comunicazione, unendo valore di marca e coinvolgimento dei fan. Siamo orgogliosi di affiancare P!ckers in questo entusiasmante viaggio nel mondo dello sport.” La partnership tra P!ckers e Olimpia Milano rappresenta quindi un’opportunità per creare ricordi indimenticabili per tutti gli appassionati di basket.