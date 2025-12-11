Milano Scalo Romana: La Storia della Stazione Ristrutturata e il Suo Nuovo Futuro

Scopri la nuova stazione Milano Scalo Romana, un hub rinnovato che garantisce collegamenti ottimizzati e accessibilità migliorata grazie alla recente ristrutturazione.

Dopo un ampio intervento di ristrutturazione, la stazione di Milano Porta Romana, ora conosciuta come Milano Scalo Romana, riaprirà al pubblico il 14 dicembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo orario ferroviario invernale. Questo rinnovamento rappresenta un passo significativo nella modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie milanesi, specialmente per la zona sud della città.

Dettagli sulla stazione e sui nuovi servizi

La nuova stazione Milano Scalo Romana è situata sulla linea ferroviaria Milano-Mortara, un’importante arteria che serve l’area metropolitana. La stazione sarà ora collegata a diverse linee: la S9, che va da Saronno a Milano e prosegue verso Albairate, e la nuova linea S19, che collega Albairate a Vermezzo e Rogoredo. Inoltre, sarà attiva anche la linea regionale R31, che collega Rogoredo a Mortara e Alessandria.

Miglioramenti dell’accessibilità

Uno degli obiettivi principali della ristrutturazione è stato quello di rendere la stazione più accessibile a tutti i passeggeri. Sono stati installati marciapiedi alti 55 cm, scale, ascensori e percorsi tattili per le persone con disabilità visive. Nuove pensiline sono state aggiunte per offrire riparo ai viaggiatori in attesa, e il fabbricato viaggiatori è stato completamente ristrutturato per migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.

Connessioni e interscambi

La stazione non solo migliora i collegamenti ferroviari, ma faciliterà anche gli scambi con la rete metropolitana di Milano. Infatti, i viaggiatori potranno facilmente accedere alla linea M4 a San Cristoforo, alla M2 a Romolo e alla M3 direttamente nella stazione stessa. Questo potenziamento delle connessioni sarà fondamentale per alleggerire il traffico sui mezzi pubblici e rendere il viaggio più efficiente.

Un progetto strategico per Milano

Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche, ha evidenziato l’importanza di questo intervento, definendolo un passo cruciale nell’attuazione dell’Accordo di Programma sugli Scali, firmato nel 2017 tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Ferrovie dello Stato Italiane. La riqualificazione della stazione di Milano Scalo Romana non solo migliora l’accessibilità, ma si inserisce anche in un progetto più ampio di trasformazione urbanistica della zona, che include aree adiacenti come il Villaggio Olimpico.

Rete Ferroviaria Italiana ha investito circa 22 milioni di euro per completare i lavori di ristrutturazione, dimostrando l’impegno verso un sistema di trasporto più efficiente e moderno. Questo investimento rientra in un più ampio piano di rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie in tutta Italia, volto a migliorare la qualità del servizio e l’esperienza dei viaggiatori.

Riapertura della stazione Milano Scalo Romana

La riapertura della stazione Milano Scalo Romana offre nuove opportunità per i cittadini e i visitatori di Milano, garantendo un servizio ferroviario più efficiente e accessibile. Grazie ai nuovi collegamenti e alle infrastrutture migliorate, Milano Scalo Romana diventa un hub strategico nel sistema di trasporto pubblico locale, contribuendo a rendere Milano sempre più connessa e moderna.