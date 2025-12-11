Lo Schiaccianoci: un Capolavoro al Piccolo Teatro di Milano con Giovani Talenti

Scopri il meraviglioso spettacolo de "Lo Schiaccianoci", in scena al Piccolo Teatro di Milano dal 9 al 21 dicembre 2025. Non perdere l'opportunità di immergerti in una delle storie più affascinanti del balletto classico, un'esperienza incantevole per tutta la famiglia. Prenota i tuoi biglietti ora e vivi la magia del Natale con noi!

Il Piccolo Teatro di Milano si prepara ad accogliere nuovamente uno dei titoli più amati del repertorio natalizio: Lo Schiaccianoci. Dal 9 al 21 dicembre, gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala si esibiranno in quattordici recite che promettono di incantare il pubblico. La coreografia, firmata dal Direttore Frédéric Olivieri, rappresenta un’importante opportunità per i giovani ballerini di mostrare il proprio talento.

Un’importante tradizione

La produzione di Lo Schiaccianoci è diventata un appuntamento fisso per il periodo natalizio, un evento che segna l’inizio delle festività a Milano. Debuttato nel 2011, questo spettacolo è ora un tassello fondamentale nella formazione degli allievi della Scuola di Ballo, consolidando la storica collaborazione tra l’Accademia e il Piccolo Teatro. Il cast, composto da oltre 100 giovani artisti, si cimenterà in uno dei capolavori del balletto ottocentesco, un’occasione che richiederà loro non solo abilità tecniche, ma anche grande espressività.

Una coreografia innovativa

Olivieri ha saputo reinterpretare le celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, mantenendo l’atmosfera onirica creata da Lev Ivanov, ma aggiungendo un tocco di freschezza alla coreografia. Questo balletto, concepito come un viaggio fantastico, è essenziale per ogni scuola di danza tradizionale, poiché offre agli allievi la possibilità di confrontarsi con i brani più iconici del repertorio classico.

Il cast e le danze

Durante le recite, si alterneranno tre diversi cast, permettendo agli studenti degli ultimi tre anni di corso di interpretare i ruoli principali. Tra i momenti salienti dello spettacolo, il Valzer dei fiocchi di neve e il virtuosistico Passo a due della Fata Confetto e del Principe si stagliano come veri e propri fiori all’occhiello della performance. Non mancheranno le danze popolari, tra cui le vivaci esibizioni russa, araba e cinese, fino all’incantevole Valzer dei fiori.

Un evento da non perdere

La proposta di Lo Schiaccianoci non è solo una celebrazione delle feste, ma un’importante prova di maturità per i giovani ballerini, che si preparano anche per altri eventi futuri. Infatti, la Scuola di Ballo tornerà al Piccolo Teatro di Milano a maggio per uno spettacolo annuale che combinerà coreografie classiche e contemporanee, arricchendo ulteriormente il panorama culturale milanese.

Un percorso formativo completo

Le esperienze in scena sono parte integrante della formazione degli allievi, che hanno l’opportunità di esibirsi anche in altre produzioni prestigiose. Quest’anno, molti di loro parteciperanno a eventi come il Gala Fracci, Alice in Wonderland e Don Chisciotte, consolidando così il loro percorso artistico. Inoltre, il calendario per il 2025-2026 prevede una serie di spettacoli anche in altre location, come il Teatro Valentino Garavani di Voghera e il Teatro Comunale di Vicenza.

Lo Schiaccianoci rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante opportunità di crescita per i giovani ballerini, che con passione e dedizione si preparano a intrattenere il pubblico milanese.