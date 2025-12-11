La Pergolettese U19 Ottiene l’Ottava Vittoria Contro l’Alcione Milano: Un Trionfo da Ricordare

La squadra U19 della Pergolettese continua il suo cammino trionfale nel campionato, conquistando una vittoria decisiva contro l'Alcione Milano.

In una giornata di festa per i tifosi, la Pergolettese U19 ha battuto l’Alcione Milano con un convincente 2-1, grazie alla straordinaria performance del suo attaccante, Pawan Parmigiani. Questo successo rappresenta l’ottava vittoria consecutiva per la squadra, che si conferma al primo posto della classifica al termine del girone d’andata, un traguardo che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

La partita, disputata presso il campo di casa, ha visto la squadra gialloblù dominare il gioco fin dai primi minuti, mostrando una netta superiorità rispetto agli avversari. L’esordio del nuovo allenatore, Giuseppe Biava, ha portato una ventata di entusiasmo e motivazione, visibile in campo durante tutto il match.

Il match in dettaglio

Il primo tempo si è concluso senza reti, ma la pressione della Pergolettese si è fatta sentire. Già al 48′ del secondo tempo, Parmigiani ha sbloccato la situazione con un colpo di testa preciso, portando il punteggio sul 1-0. La squadra non si è fermata qui e, al 60′, ha raddoppiato grazie a un’altra rete del suo attaccante, che ha dimostrato un ottimo fiuto per il gol.

Le reazioni in campo

Nonostante il doppio svantaggio, l’Alcione ha reagito con determinazione, riuscendo a ridurre il gap al 65′ con un rigore trasformato da Sotgia. Questo momento ha riacceso le speranze per i milanesi, che si sono lanciati in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa della Pergolettese ha retto bene, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.

Prestazioni individuali e collettive

Oltre alla brillante prestazione di Parmigiani, che ha raggiunto il suo quattordicesimo gol in stagione, la squadra ha mostrato un gioco corale di alta qualità. I tre pali colpiti dai gialloblù testimoniano la loro incisività in attacco, mentre la solidità difensiva ha impedito all’Alcione di trovare il bandolo della matassa. Il mister Biava, al suo debutto, può ritenersi soddisfatto della prestazione complessiva della squadra.

Prossimi impegni

Con questa vittoria, la Pergolettese U19 si prepara ora ad affrontare una trasferta importante in Sardegna, dove sfiderà la Torres nella prima giornata di ritorno. La squadra è motivata a mantenere la propria posizione di vertice e a continuare la striscia di successi, con la speranza di portare a casa altri tre punti cruciali.

La vittoria contro l’Alcione Milano non è stata solo una semplice affermazione di forza, ma un segnale chiaro delle ambizioni della Pergolettese per questa stagione. Con un attaccante in forma e un nuovo allenatore pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi, le prospettive per il futuro sembrano promettenti.