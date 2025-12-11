Incidente nel garage di Milano: anziano salvato dai vigili del fuoco in situazione critica

Un anziano è stato salvato dopo che la sua auto ha sfondato il vetro di un garage a Milano, rimanendo sospesa nel vuoto. Le operazioni di soccorso, condotte dai vigili del fuoco, sono state rapide e efficienti, garantendo la sicurezza dell'uomo. Questo incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza adeguate per evitare simili situazioni nel futuro.

Nella tarda mattinata di oggi, un episodio di grande paura ha avuto luogo in un garage multipiano situato in via Giacomo Zanella, nella zona est di Milano. Un uomo di 84 anni, mentre stava tentando di uscire con la sua auto, ha perso il controllo, causando un incidente che ha fatto tremare i presenti. Questo drammatico evento ha visto un’auto sfondare il vetro di protezione del primo piano, rimanendo sospesa nel vuoto a circa otto metri di altezza.

Intervento dei vigili del fuoco

La situazione ha richiesto un intervento immediato. Tre squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul luogo dell’incidente, provenienti sia dalla sede centrale che dal distaccamento di piazzale Cuoco. La rapidità con cui sono stati allertati e sono giunti sul posto ha evitato il peggio, considerando la precarietà della situazione in cui si trovava l’anziano.

Operazioni di salvataggio

Giunti sul posto, i pompieri hanno dovuto affrontare la difficile operazione di estrazione del conducente dall’abitacolo. L’84enne, visibilmente in stato di shock, è stato rapidamente portato in sicurezza. Successivamente, è stato affidato alle cure del personale medico del 118 e trasportato all’ospedale Policlinico per una serie di accertamenti. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze tragiche, dato che la vettura era sospesa per un soffio.

Misure di sicurezza post-incidente

Dopo il salvataggio, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area circostante. È stata decisa la chiusura dell’accesso al primo piano del garage, dove l’auto era rimasta bloccata. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza di eventuali passanti e di altri automobilisti che potessero trovarsi nei paraggi, in attesa del ripristino della situazione.

Prevenzione di futuri incidenti

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei garage multipiano in città e sull’importanza di attuare misure preventive. È fondamentale che le strutture siano dotate di sistemi di sicurezza adeguati e che gli automobilisti, specialmente gli anziani, ricevano supporto e informazioni per evitare incidenti simili. Le autorità competenti potrebbero considerare l’implementazione di corsi di formazione o campagne informative per sensibilizzare i conducenti riguardo ai rischi legati alla manovra in spazi ristretti.