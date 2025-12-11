Il sindaco Pozza condanna il vandalismo del presepe a Cesano Boscone: una risposta forte e chiara

Un atto inaccettabile ha danneggiato il presepe del quartiere Tessera, suscitando la ferma condanna del sindaco Pozza, che non tollera simili comportamenti.

Recentemente, il quartiere Tessera di Cesano Boscone è stato teatro di un vandalismo che ha scosso la comunità. Un presepe, simbolo di unione e spirito natalizio, è stato vandalizzato da sconosciuti, un atto che ha suscitato indignazione e rattristato molti residenti.

Il sindaco Marco Pozza ha espresso la sua ferma condanna per l’accaduto, sottolineando non solo il danno materiale, ma anche il colpo inferto al lavoro volontario di tanti cittadini che si dedicano a rendere il quartiere un luogo migliore durante le festività.

I fatti

In un post condiviso sui social media, Pozza ha definito i vandali come “idioti” che hanno deciso di sprecare il loro tempo per distruggere un simbolo di comunità. “È inaccettabile che si distrugga ciò che rappresenta l’impegno e la passione di tanti”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando l’importanza del presepe come punto di riferimento per la comunità.

Il valore del presepe per la comunità

Il presepe non è solo un semplice allestimento natalizio, ma rappresenta un legame profondo tra i residenti, un momento di condivisione e festa. Ogni anno, un gruppo di volontari lavora duramente per creare un’atmosfera accogliente e festosa, contribuendo a rafforzare i legami tra le persone. La sua distruzione è quindi un affronto a questo spirito di collaborazione.

Minacce agli operai delle luminarie

Il sindaco ha inoltre collegato questo episodio a minacce recenti rivolte agli operai incaricati dell’installazione delle luminarie natalizie. Alcuni residenti, in un gesto di intimidazione, avevano chiesto loro di “non toccare” le scarpe appese ai fili dell’illuminazione. “Questi comportamenti sono vergognosi e inaccettabili,” ha ribadito Pozza, indicando che tali atti non possono essere tollerati.

Tolleranza zero verso la violenza

Il Comune ha già attivato un protocollo di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti. “Stiamo esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere per identificare i responsabili di questo atto ignobile,” ha affermato Pozza. Le immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per individuare i colpevoli e portare avanti le necessarie azioni legali.

Il sentimento di amarezza nella comunità

Questo episodio ha lasciato un segno profondo nel cuore dei residenti del quartiere Tessera. La comunità, unita nella creazione del presepe, ora si trova a fronteggiare un evento che mina la fiducia e il senso di appartenenza. La tristezza è palpabile tra coloro che hanno dedicato tempo e risorse per realizzare un’iniziativa che avvicina le persone durante il Natale.

In un momento in cui è fondamentale promuovere la solidarietà e l’unità, atti come quello di sabato scorso rappresentano un grave colpo. Tuttavia, la risposta decisa del sindaco e il sostegno della comunità potrebbero rappresentare una spinta per ripartire e continuare a costruire legami forti e positivi.

Il sindaco Pozza ha concluso il suo intervento con un appello alla comunità affinché non si lasci intimidire da simili atti, ma continui a lavorare insieme per il bene del quartiere. La speranza è che il presepe possa tornare a brillare come simbolo di unità e amore, superando questo triste episodio.