Giovane di 26 anni arrestato a Cesano Boscone: trovati arma e droga

Arresto a Cesano Boscone: 26enne trovato in possesso di Kalashnikov e sostanze stupefacenti. Un episodio allarmante che solleva interrogativi sulla sicurezza nella comunità.

Un episodio di grande preoccupazione si è verificato a Cesano Boscone, dove i carabinieri della compagnia di Corsico hanno effettuato un arresto che ha scosso la comunità locale. Il protagonista di questa inquietante storia è un giovane di 26 anni, di origine marocchina, residente a Rozzano, colto in flagranza di reato mentre si aggirava in strada con un fucile d’assalto nascosto sotto il giubbotto.

Il fermo e la scoperta dell’arma

L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da un cittadino che ha notato un comportamento sospetto da parte del giovane in via Fratelli Rosselli. I carabinieri, una volta sul posto, hanno immediatamente fermato l’individuo e, durante il controllo, hanno rinvenuto un Kalashnikov con la matricola parzialmente abrasa, carico e pronto all’uso. Il selettore di fuoco era impostato su modalità automatica, il che ha aumentato il livello di allerta degli agenti.

La perquisizione e il ritrovamento di droga

Oltre all’arma, i carabinieri hanno trovato nel borsello di un giovane circa 120 grammi di cocaina e 138 grammi di hashish. Inoltre, sono stati rinvenuti due caricatori contenenti 21 proiettili. La presenza di sostanze stupefacenti ha dato inizio a ulteriori indagini, poiché il giovane è stato accusato di detenzione di arma clandestina e di possesso di droga ai fini di spaccio.

Un gesto intimidatorio?

Le indagini non si sono fermate qui. Una segnalazione ha portato i carabinieri in via Pascoli, dove sono stati trovati alcuni bossoli calibro 7,62. Secondo le prime ricostruzioni, questi bossoli potrebbero essere stati esplosi poche ore prima dell’arresto, suggerendo un possibile atto intimidatorio nei confronti di un commerciante della zona. Questo dettaglio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, facendo emergere interrogativi sulla sicurezza pubblica.

La reazione della comunità

Il fatto ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, già allarmata per episodi simili. La presenza di un’arma da guerra e di sostanze stupefacenti in strada evidenzia un problema più ampio legato al crimine e alla sicurezza. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Sviluppi futuri

L’arresto del 26enne rappresenta solo la punta dell’iceberg di una situazione che richiede attenzione e intervento. Gli inquirenti continuano le indagini per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuto il fermo e per verificare eventuali collegamenti con attività illecite nella zona. La comunità attende con interesse ulteriori sviluppi e misure concrete per affrontare il problema della sicurezza e prevenire simili episodi in futuro.