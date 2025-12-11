Condanna a Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio in Appello

La condanna di Irene Pivetti per evasione fiscale sottolinea la gravità delle accuse e il suo impegno a dimostrare la propria innocenza.

L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, si trova al centro di una controversia legale significativa, dopo che la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sua condanna per evasione fiscale e autoriciclaggio, infliggendole una pena di quattro anni di reclusione. La sentenza, che ha suscitato un ampio dibattito pubblico, ha chiuso un capitolo di indagini che ha coinvolto operazioni finanziarie complesse e beni di lusso.

Il caso di Irene Pivetti

La vicenda legale di Pivetti è intricata e ruota attorno a transazioni commerciali che risalgono a un periodo precedente, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Le indagini condotte dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza hanno rivelato che l’ex politica avrebbe utilizzato la compravendita di tre Ferrari Granturismo come parte di un piano per riciclare denaro derivante da attività illecite.

Dettagli delle operazioni

Secondo le accuse, la società Only Italia, riconducibile a Pivetti, avrebbe agito come intermediaria in una transazione fittizia. Le tre auto di lusso sarebbero state vendute a un gruppo cinese, il Daohe, ma in realtà, l’unico bene effettivamente trasferito sarebbe stato il logo della Scuderia Isolani abbinato al marchio Ferrari. Questo meccanismo di vendita apparente mirava a dissimulare la reale proprietà delle vetture e a sottrarle al fisco.

Reazioni e dichiarazioni

Dopo la sentenza, Irene Pivetti ha espresso la sua determinazione a dimostrare la propria innocenza, affermando: “La verità verrà fuori, sono tranquilla, non ho nulla da temere”. La sua posizione rimane ferma nonostante la condanna, e ha anticipato la possibilità di un ricorso in Cassazione dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza.

Le conseguenze legali

Oltre alla pena detentiva, Pivetti dovrà affrontare anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro, già congelati durante le indagini. Inoltre, la Corte ha inflitto a lei e ad altri coinvolti, come il pilota di rally Leonardo Isolani e sua moglie Manuela Mascoli, condanne a due anni, con pena sospesa e non menzione nel casellario penale. Le autorità hanno sottolineato la gravità della situazione, considerando le azioni di Pivetti come un tentativo ben strutturato di evitare la tassazione.

Conclusione

Il caso di Irene Pivetti rappresenta un esempio emblematico di come la giustizia possa intervenire in situazioni di evasione fiscale e autoriciclaggio. La condanna mette in luce l’importanza della legalità e della trasparenza nelle operazioni commerciali, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche. Mentre Pivetti continua a proclamare la sua innocenza, la vicenda rimane un monito per altri che potrebbero essere tentati di percorrere strade simili.

