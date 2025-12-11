Cesano Boscone: Il Sindaco Pozza Condanna il Vandalismo sul Presepe e Promuove l’Unità della Comunità

Il presepe del quartiere Tessera, recentemente distrutto da atti vandalici, ha suscitato una forte reazione da parte del sindaco Pozza. Il primo cittadino ha annunciato l'avvio di indagini mirate per identificare i responsabili di questo deplorevole atto.

Un grave episodio di vandalismo ha scosso la comunità di Cesano Boscone, dove un presepe, frutto del lavoro instancabile di un gruppo di volontari del quartiere Tessera, è stato distrutto da ignoti. Questo atto ha colpito un simbolo importante del Natale e ha ferito il senso di appartenenza e l’impegno civico dei residenti.

Il sindaco Marco Pozza ha reagito con fermezza all’accaduto, esprimendo il suo disappunto attraverso un post sui social media. Ha descritto il gesto come quello di “vandali idioti” che hanno sprecato il loro tempo per distruggere un’opera che rappresenta non solo il Natale, ma anche le ore di lavoro dedicate dai membri della comunità.

La reazione del sindaco

Nel suo messaggio, Pozza ha sottolineato l’importanza del presepe per la comunità, evidenziando come il vandalismo non rappresenti solo un attacco a un simbolo, ma un affronto al lavoro e alla passione dei volontari. “È inaccettabile – ha dichiarato – che ci siano persone pronte a danneggiare ciò che è stato realizzato con tanto amore e dedizione”.

In aggiunta, il sindaco ha collegato questo episodio alle recenti minacce rivolte agli operai che stavano installando le luminarie natalizie. Alcuni residenti avevano intimato loro di “non toccare” le scarpe lanciate sui fili dell’illuminazione, un gesto simbolico che, sebbene controverso, non giustifica in alcun modo la violenza del vandalismo.

Minacce e vandalismo: una spirale preoccupante

Pozza ha definito la situazione vergognosa e ha espresso il suo disappunto per la crescente intolleranza e aggressività di alcuni membri della comunità. La realtà è che questi comportamenti minano lo spirito di festa e la coesione sociale che dovrebbero caratterizzare il quartiere durante il periodo natalizio.

Strategie di intervento

Il Comune ha annunciato una strategia di tolleranza zero nei confronti degli atti vandalici. “È fondamentale proteggere il nostro patrimonio comunitario e sostenere l’impegno di chi lavora per migliorare il quartiere”, ha dichiarato il sindaco. A tal fine, sono in corso verifiche per esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere. Questi strumenti potrebbero fornire informazioni preziose per identificare i responsabili.

Pozza ha inoltre invitato i cittadini a collaborare, segnalando eventuali comportamenti sospetti e partecipando attivamente alla salvaguardia del bene comune. “Solo unendo le forze è possibile contrastare simili atti di vandalismo e preservare la comunità”, ha aggiunto.

Rinforzare il senso di comunità

La comunità del quartiere Tessera si mobilita per superare questo brutto episodio. Sono in corso discussioni su come rafforzare il senso di comunità e partecipazione, affinché simili atti non possano nuovamente minacciare il lavoro dei volontari. La distruzione ha suscitato amarezza, ma ha anche stimolato un rinnovato desiderio di unità e collaborazione.

Molti residenti si sono dichiarati pronti a rimettere in piedi il presepe e a continuare a lavorare insieme per creare iniziative che promuovano la convivialità e il rispetto reciproco. Questo episodio, sebbene doloroso, ha messo in luce l’importanza della solidarietà e dell’impegno civico.