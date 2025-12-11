Capodanno in Piazza Duomo a Milano: Misure di Sicurezza e Ingressi Controllati per una Festa Sicura

Milano si prepara per un Capodanno sicuro con accessi regolamentati in Piazza Duomo.

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, Milano sta attuando una serie di misure di sicurezza per garantire un capodanno sereno e senza incidenti. Dopo il rifiuto del sindaco Giuseppe Sala per l’organizzazione di un concerto in piazza Duomo, a causa delle limitazioni imposte dalla preparazione per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, il focus si sposta sulla gestione della sicurezza della folla.

Il recente evento di accensione dell’albero di Natale ha messo in luce la necessità di un intervento tempestivo, poiché la grande affluenza ha generato situazioni di panico. Questo fatto ha spinto il Comitato per l’ordine e la sicurezza a rivedere e rafforzare il piano esistente, in coordinamento con la Prefettura.

Strategie di accesso controllato

Per la notte di Capodanno, Milano prevede di delimitare l’area intorno a piazza Duomo, installando varchi controllati in ogni via d’accesso. L’obiettivo è consentire l’ingresso a un numero massimo di diecimila persone, garantendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Gli agenti di Polizia e i Carabinieri saranno presenti per effettuare controlli sugli documenti di identità di chiunque desideri partecipare ai festeggiamenti.

Identificazione e gestione dei trasgressori

Ogni persona che accederà all’area sarà sottoposta a identificazione. Coloro che non presenteranno un documento valido verranno allontanati. La Prefettura ha sottolineato l’importanza di questo approccio per individuare eventuali “vecchie conoscenze”, ovvero individui già noti alle forze dell’ordine, i quali potrebbero essere temporaneamente trattenuti per ulteriori controlli.

Piano di prevenzione per evitare disordini

Per prevenire possibili disordini e comportamenti problematici da parte di chi non riesce ad accedere, è previsto un dispiegamento di agenti in borghese, provenienti dal Reparto Mobile e dal Battaglione. Questo approccio mira a mantenere l’ordine pubblico, evitando che eventuali respingimenti possano sfociare in situazioni di panico nelle strade circostanti.

Riflessioni sulle esperienze passate

Le autorità sono molto attente a non ripetere le violenze e le situazioni di caos che hanno contrassegnato i festeggiamenti del Capodanno -2026. È fondamentale per la sicurezza della comunità e per la reputazione della città che si evitino atti vandalici, come quelli che hanno colpito la statua equestre di Vittorio Emanuele II e le strutture destinate ai Giochi Olimpici.

Preparativi finali e aspettative

Milano sta preparando un Capodanno che ha come priorità la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini e dei visitatori. Con l’adozione di queste misure preventive, l’amministrazione spera di garantire una celebrazione serena e senza incidenti, ripristinando la tranquillità e la gioia durante le festività.