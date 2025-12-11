Capodanno a Milano: Sicurezza e Controlli Stradali in Piazza Duomo per Festeggiamenti Sicuri

Milano si prepara al Capodanno con nuove misure di sicurezza in Piazza Duomo: un evento imperdibile!

La notizia dell’annullamento del concerto di capodanno in piazza Duomo, deciso dal sindaco Giuseppe Sala, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza per la notte di San Silvestro. La piazza, attualmente occupata al 30% da strutture legate ai prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, ha reso difficile l’organizzazione di eventi di massa.

Un episodio avvenuto durante l’accensione dell’albero di Natale ha ulteriormente evidenziato le problematiche legate alla sicurezza. La grande affluenza ha generato panico tra i partecipanti, sottolineando la necessità di rivedere il piano di sicurezza attualmente in discussione presso la Prefettura.

Misure di sicurezza rafforzate

In vista della notte di San Silvestro, sono in fase di pianificazione misure di sicurezza mirate. Transenne e varchi controllati verranno installati in ogni accesso alla piazza per garantire un afflusso ordinato e sicuro. Gli agenti di Polizia e Carabinieri saranno presenti per controllare l’identità di coloro che desiderano partecipare al countdown davanti al Duomo, limitando l’accesso a un massimo di diecimila persone.

Controlli e identificazioni

Il sistema di sicurezza prevede controlli rigorosi. Ogni persona in arrivo sarà tenuta a presentare un documento d’identità. Coloro che non saranno in grado di farlo verranno allontanati. Questa strategia non si limita a garantire l’ordine, ma mira anche a identificare le vecchie conoscenze, ovvero individui già noti alle forze dell’ordine per comportamenti problematici.

Prevenzione di comportamenti illeciti

La Prefettura ha stabilito che, oltre ai controlli agli ingressi, agenti e militari in borghese saranno presenti per monitorare la situazione nelle aree circostanti. Questi agenti, provenienti da reparti mobili e battaglioni, hanno il compito di prevenire comportamenti illeciti e di garantire che eventuali esclusi non creino disordini nelle strade adiacenti al Duomo.

Evita il ripetersi di episodi violenti

L’obiettivo di tutte queste strategie è chiaro: evitare il ripetersi di episodi violenti come quelli avvenuti nei capodanni precedenti, in particolare nelle notti del -22 e del -21. Le autorità sono determinate a garantire che non ci siano arrampicate pericolose sulla statua equestre di Vittorio Emanuele II e a proteggere le strutture predisposte per le Olimpiadi.

Milano si prepara a un capodanno diverso, con un forte focus sulla sicurezza per garantire che tutti possano festeggiare senza timori. Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per assicurare una serata tranquilla e ordinata, in modo da accogliere il nuovo anno in modo positivo e sereno.