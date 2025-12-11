Arena di Hockey su Ghiaccio Milano Rho: Il Palcoscenico del Mondiale Under 20

La Milano Rho Ice Hockey Arena diventa il palcoscenico del Campionato Mondiale Under 20 di Hockey su Ghiaccio, un evento di grande rilevanza che precede le Olimpiadi Invernali.

Dal 8 al 14 dicembre 2025, la Milano Rho Ice Hockey Arena diventa il fulcro dell’hockey internazionale, accogliendo il Campionato Mondiale Under 20 di Prima Divisione Gruppo B IIHF. Questo torneo rappresenta un’importante occasione per le giovani promesse del ghiaccio di mettersi in mostra, mentre la città si prepara a ospitare i futuri Giochi Olimpici Invernali.

Il torneo e le squadre partecipanti

Sei nazioni si sfideranno per conquistare un posto nella categoria superiore: Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania. Ogni partita promette di essere un concentrato di intensità, tecnica e fisicità, catturando l’attenzione del pubblico e offrendo uno sguardo sul futuro dell’hockey mondiale.

Il palcoscenico dell’evento

La nuova arena, realizzata all’interno dei padiglioni 22 e 24 della Fondazione Fiera Milano, è stata progettata per ospitare eventi di alto livello. Con una capienza di circa 4.000 spettatori, l’impianto dispone di un campo da hockey regolamentare lungo 60 metri, spogliatoi moderni e aree dedicate al riscaldamento. Questo impianto non solo accoglierà le gare del mondiale, ma sarà anche il teatro di diverse competizioni durante le Olimpiadi.

Investimenti e sviluppi futuri

La costruzione della Milano Rho Ice Hockey Arena è inserita in un progetto più ampio, con un investimento totale di 25 milioni di euro. Questo intervento prevede la trasformazione degli spazi per il media center e la creazione del Milano Speed Skating Stadium. Giovanni Bozzetti, Presidente della Fondazione Fiera Milano, ha affermato che l’inaugurazione della nuova arena rappresenta un passo cruciale nella riqualificazione del quartiere fieristico e testimonia l’impegno per il successo delle Olimpiadi.

Il Live Dome e l’impatto economico

Oltre alla pista di hockey, sono previsti ulteriori investimenti per la creazione del Live Dome, una struttura che, dopo le Olimpiadi, diventerà uno dei principali luoghi per concerti e competizioni sportive in Europa. Questa iniziativa porterà a un indotto annuale di circa 888 milioni di euro e creerà oltre 9.000 posti di lavoro, contribuendo in modo significativo all’economia locale.

Il Campionato Mondiale Under 20 di hockey su ghiaccio

Il Campionato Mondiale Under 20 di hockey su ghiaccio rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche un’occasione per Milano di consolidare il suo ruolo come centro di eventi sportivi internazionali. Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali, la città si prepara a essere sotto i riflettori, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di sport e alla comunità locale.