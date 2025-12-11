Accademia di Brera: 250 Anni di Storia e Innovazione nell’Arte di Milano

Un programma ricco di eventi celebra il 250° anniversario dell'Accademia di Brera, un fondamentale punto di riferimento della cultura milanese.

Nel 2026, l’Accademia di Belle Arti di Brera festeggerà un traguardo significativo: i suoi 250 anni di attività. Fondata il 22 gennaio 1776 durante l’epoca asburgica, questa istituzione ha svolto un ruolo cruciale nel panorama culturale italiano, formando generazioni di artisti e influenzando la scena artistica nazionale. Per commemorare questo evento, è stato preparato un programma ricco di mostre, eventi e conferenze che si protrarrà per tutto l’anno.

Un programma festivo ricco di iniziative

Il lancio ufficiale delle celebrazioni avverrà in coincidenza con l’apertura dell’Anno Accademico, durante il quale verrà conferita la Laurea Honoris Causa all’artista Giulio Paolini, il quale terrà una Lectio Magistralis nella storica Sala Napoleonica del Palazzo di Brera. Questo evento segna una pietra miliare nella storia dell’Accademia e rappresenta un momento di riflessione sull’impatto dell’arte contemporanea.

Mostre e spazi aperti al pubblico

Il programma espositivo inizierà il 30 giugno con una mostra di sculture realizzate da studenti selezionati, seguita il 2 luglio da un’esposizione presso l’ex chiesa di San Carpoforo che esplorerà il rapporto tra arte e new media. Durante l’estate, le aule dell’Accademia si trasformeranno in spazi espositivi, permettendo al pubblico di osservare da vicino il lavoro di studenti delle diverse scuole, tra cui Pittura, Scultura e Nuove Tecnologie dell’Arte.

Le mostre di autunno e il rinnovamento dell’Accademia

Con l’arrivo dell’autunno, il programma si intensificherà ulteriormente. Tra le mostre più attese c’è quella dedicata a Francesco Hayez, che presenterà un’importante selezione di opere mitologiche e storiche in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. Questo evento si propone di mettere in luce l’eredità artistica di Hayez, uno dei maestri del romanticismo italiano, le cui opere continuano a ispirare.

Il ruolo formativo dell’Accademia

Un’altra mostra significativa sarà Brera Modern and Contemporary, che avrà luogo presso Palazzo Citterio. Questa esposizione intende esplorare il contributo dei docenti dell’Accademia nel contesto artistico italiano, evidenziando la loro influenza nel passaggio tra modernità e contemporaneità. Il presidente dell’Accademia, Diego Visconti, sottolinea come questi eventi celebrino non solo il passato, ma anche le potenzialità future dell’istituzione.

Il legame tra tradizione e innovazione

Il 2026 sarà anche un anno di riflessione e rinnovamento per l’Accademia. Verrà introdotto un nuovo logo, frutto del lavoro di The Branding Letters, che richiama l’immagine della Minerva e delle tre Grazie, simboli storici dell’istituzione. Inoltre, sarà pubblicato il primo volume di una trilogia che narra la storia della Scuola di Pittura dell’Accademia, un’opera che mira a ricostruire il percorso formativo dell’Accademia dalla sua fondazione fino alla fine dell’Ottocento.

Le celebrazioni culmineranno con l’installazione permanente di Brera Svelata, che presenterà fotografie storiche e materiali d’archivio per raccontare la storia e gli spazi meno noti del Palazzo di Brera. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per esplorare gli angoli nascosti di un’istituzione che ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura italiana.

L’Accademia di Brera non solo celebra un anniversario importante, ma si propone anche di guardare al futuro, combinando la tradizione con le nuove tecnologie e approcci pedagogici. Questo evento storico rappresenta un impegno a mantenere viva la cultura artistica in un’epoca di rapidi cambiamenti.