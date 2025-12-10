Riapertura della Stazione Milano Scalo Romana: Novità e Miglioramenti nella Mobilità Urbana

La stazione Milano Scalo Romana riapre al pubblico, offrendo significative migliorie in termini di mobilità e accessibilità per tutti i viaggiatori.

Il 14 dicembre segnerà un’importante data per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico di Milano. La stazione di Milano Porta Romana, ora ribattezzata Milano Scalo Romana, riapre al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione totale. Questa riapertura coincide con l’inizio dell’orario invernale delle ferrovie, un momento strategico per garantire un servizio efficiente.

Situata lungo la linea Milano-Mortara, che percorre la cintura sud della città, la nuova stazione non solo si presenta rinnovata, ma è anche stata progettata per migliorare l’accessibilità e i collegamenti con le altre reti di trasporto. Le modifiche apportate sono indicative di un impegno costante verso la modernizzazione del sistema ferroviario milanese.

Le novità della stazione Milano Scalo Romana

La nuova stazione offre un servizio potenziato grazie a diverse linee ferroviarie. Sarà infatti servita dalla linea suburbana S9 che collega Saronno, Milano e Albairate, oltre alla nuova S19 che unisce Albairate, Vermezzo e Rogoredo. Non mancherà nemmeno la linea regionale R31, che da Rogoredo raggiunge Mortara e Alessandria.

Collegamenti e interscambi

Uno degli aspetti più significativi della riapertura è la facilità di accesso ad altre modalità di trasporto. Milano Scalo Romana faciliterà gli scambi con la rete metropolitana, in particolare con la M4 a San Cristoforo, la M2 a Romolo e la M3 direttamente in stazione. Inoltre, sarà possibile effettuare l’interscambio con i treni ad alta velocità a Rogoredo, rendendo il trasporto più fluido e integrato.

Standard di accessibilità e sostenibilità

Un altro punto di forza della nuova Milano Scalo Romana è il rispetto degli standard europei in materia di accessibilità. La stazione è dotata di marciapiedi alti 55 cm, scale, scale mobili e ascensori, tutti progettati per garantire un accesso agevole anche per le persone con mobilità ridotta. Sono stati inoltre realizzati percorsi tattili per gli ipovedenti, pensiline moderne e una completa riqualificazione del fabbricato viaggiatori.

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

In aggiunta, il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo sottopasso che collega via Longanesi a via Sannio, aree dedicate alle biciclette e posti auto riservati a persone con disabilità. Anche la viabilità di accesso è stata rivisitata per migliorare l’afflusso e il deflusso dei mezzi, contribuendo così a una mobilità più sostenibile e organizzata.

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, questa riapertura rappresenta un passo fondamentale nell’ambito dell’Accordo di Programma sugli Scali, sottoscritto nel 2017 tra Regione Lombardia, Comune di Milano, FS Italiane, RFI e FSSU. L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità e le connessioni in una zona strategica, che si trova nelle vicinanze del Villaggio Olimpico e che è destinata a subire significative trasformazioni urbanistiche nei prossimi anni.

Grazie a un investimento di 22 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la stazione Milano Scalo Romana si prepara a diventare un nodo cruciale per il trasporto di passeggeri, contribuendo a un sistema di mobilità integrato e all’avanguardia.